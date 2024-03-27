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Терор з акцентом на Київ: у ЗСУ розповіли про нову тактику російських обстрілів

Анна Ярославська
27 березня 2024, 06:54
Окупанти стали застосовувати ракети "Циркон" з підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалася навіть на столицю.
Наталья Гуменюк, ракета Циркон
Наталія Гуменюк розповіла про нову тактику ракетних ударів РФ / Колаж, Главред, фото: Media Center Ukraine, карта тривог, росЗМІ

Країна-агресор РФ почала використовувати нову тактику ракетних ударів по Україні. А саме - окупанти стали застосовувати ракети "Циркон" з підвищеною дальністю, щоб повітряна тривога з півдня поширювалася навіть на столицю України - Київ. Про це заявила представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, в окупантів є кілька десятків подібних ракет.

"Ворог може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, на столицю", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Вона зазначила, що загарбники обрали тактику терористичного тиску, оскільки зазвичай під час балістичної загрози з півдня "червоніли" лише південні та південно-східні регіони.

Що таке ракета Циркон?

Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів.

За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).
Висота польоту: 30-40 км.

Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис.

Довжина ракети: 8-9, 5 м.

Вага бойової частини: 300-400 кг.

Зазначимо, в ніч на 27 березня російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники "Шахед" із північного та східного напрямків.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько другої години ночі одна група дронів рухалася з Чернігівської в напрямку Київської області. Зокрема, дрони летіли на Київщину через Київське море на захід.

Друга група безпілотників рухалася із Сумської області в напрямку Полтавської області, курс південно-західний.

Також ЗМІ повідомляли про рух БпЛА "Shahed-136/131" з боку Бєлгородської області в напрямку Харкова.

Ракетний удар по Києву 25 березня

У понеділок, 25 березня, у Києві прогриміли потужні вибухи - окупанти завдали ракетного удару. Вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги в столиці.

Усі подробиці атаки читайте в матеріалі: РФ вдарила балістикою по Києву: пошкоджено будинок на Печерську.

Попередня атака на столицю була 21 березня. Про наслідки ракетного удару читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок і житловий будинок, є постраждалі.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

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