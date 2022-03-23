Коли і за яких умов варто очікувати закінчення війни: експерт назвав підсумки нападу Путіна

Війська Росії біля кордонів України / Reuters

Директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа розповів, за яких умов може наступити переломний момент у війні Росії проти України.

"Силам оборони України потрібно знищити 50 тисяч російських загарбників. Це - сума, яка була закладена ще в 2020 році Генштабом Міноборони Росії і це критичне значення для окупантів. Це означатиме перелом - після цього вони не зможуть вести напад (принаймні, до мобілізації в 500 тисяч осіб, як зараз хоче Путін) і їм доведеться відступати. До слова, нещодавно натрапив на пост ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова, де, за його даними, убитими, пораненими і взятими в полон втрати противника вже перевищили 50 тисяч. Звичайно, ця інформація вимагає ретельної перевірки, але в чомусь ці цифри відносні", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

За його словами, Україні тепер потрібно подолати поріг втрат противника в 10 тисяч і з оперативними паузами краще не затягувати.

"Тому що важливо не давати можливість ворогові використовувати ці паузи для перегрупування і так званого зализування ран. Ворог воює за планами, в яких дуже багато тупизни. Але їхні командири звикли до того, що українці дуже часто, якщо опір з боку ворога закінчився, теж не просуваються і стоять. Це створює великі проблеми для нас, тому що за цей час ворог перегрупується, налагоджує логістику, забирає додаткову зброю. Тому нам необхідно рішучий контрнаступ. І потрібно брати противника не числом, а вмінням", - говорить експерт.

А якщо ми перейдемо в контрнаступ, з Путіним може всяке трапитися.

"Зараз він знаходиться у високому градусі невизначеності - він бачить, що під "победобесие" не виходить захопити Україну і тоді, відповідно, він може спробувати, як щур, накинутися вже на країни Балтії. Але тоді це буде не наша проблема, а країн НАТО і Володимир Зеленський абсолютно обґрунтовано зможе сказати, мовляв, ви не хотіли приймати Україну в НАТО, але самі порушили принципи неподільності безпеки", - зазначає Шуліпа.

За його словами, Україну протягом тижня можна було б прийняти в НАТО, але вони злякалися ядерного шантажу Путіна.

"А Путін якраз і думає такими категоріями - спочатку він вимагав гарантій безпеки і відкату НАТО до кордонів 1997 року, потім невступу України в НАТО. А тут Зеленський сам звернувся до НАТО і Україну туди не включають. Путін це бачить, а значить, як і дворовий бандюган, який побачив, що його злякалися, продовжить нападати далі", - каже експерт.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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