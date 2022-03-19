"Путін мстить українцям": експерт розповів, чому окупанти з особливою жорстокістю бомблять Україну

Війська Росії / Reuters

Директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа розповів чому російські війська з особливою жорстокістю бомблять міста на Півночі, Півдні та Сході України - Чернігів, Маріуполь, Миколаїв, Харків, та навіщо вони Путіну.

Шуліпа каже, що "Путін вважає, що це - міста, де українців живе мало і в них, в основному, живе російськомовне населення".

"З логіки Путіна випливає, що це "один народ" і в цій логічній конструкції для українців немає місця. Для нього українців фізично не існує, є тільки росіяни і тому цю війну Путін розглядає як громадянську. І він вважає, що жителі Харкова, Сум, Маріуполя - це такі ж росіяни, як і в Рязані, Костромі або Санкт-Петербурзі", - зазначає експерт в інтерв'ю Главреду.

Директор Інституту дослідження російської агресії зазначає, що за логікою президента-диктатора, українці повинні були його зустрічати з хлібом-сіллю.

"І це було видно по перших колонах російських військ, які зайшли в Україну - вони виглядали так, ніби їдуть з Московської області в Рязанську, а не нападають на іншу державу. Тобто у них не було ні прикриття з повітря, ні чого-небудь іншого. Путін вважав, що українців можна було б розігнати кийками, як на мітингах в Росії. Але оскільки українці дали відсіч, саме за це він їм і мстить - за те, що його тут не полюбили і не прийняли", - говорить експерт.

"Коли Путін бомбить Маріуполь, він мстить місту за те, що той не підкорився російській владі в 2014 році - він вважає, що його образили, коли не вступили в окупаційну зону ОРДЛО. Тому, з одного боку, він йде на принцип, а з іншого боку, не втрачає надію пробити коридор до Криму. Тому до напрямку Генічеськ-Бердянськ-Маріуполь українській владі потрібно поставитися серйозно", - додав він.

Юрій Шуліпа зазначає, що зараз потрібно зробити всі можливі зусилля, щоб якимось чином деблокувати Маріуполь.

"Але робити це потрібно не в рамках договорняків з Росією, тому що ми бачимо як цинічно чинять путінські фашисти, а своїми силами відкрити гуманітарний коридор для виходу мирних жителів, а також для надання допомоги захисникам Маріуполя. Насправді не так довго залишилося - потрібно протриматися ще приблизно тиждень. Після цього у противника закінчаться і сили, і запаси для того, щоб штурмувати Маріуполь", - зазначив експерт.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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