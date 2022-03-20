Коли закінчиться гаряча фаза воєнних дій: експерт назвав дату

Експерт спрогнозував дату, коли закінчиться гаряча фаза військових дій/ Макс Левин

Гаряча фаза військових дій в Україні триватиме максимум до 15 квітня цього року. Та якщо ЗСУ знайдуть уразливості ворога, то ця фаза може закінчитися і раніше.

Таку думку висловив директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа в інтерв’ю Главреду.

"Ворога краще переоцінити, ніж недооцінити. Тому як максимум широкомасштабна фаза російської агресії проти України триватиме до 15 квітня, але вона може закінчитися і раніше – можливо, вже в третій декаді березня. Тут все в наших руках", – зазначив Шуліпа.

ЗСУ вдасться "переламати" ситуацію на свою користь і почати реальний контрнаступ, якщо вони підтягнуть резерви, перегрупуються, знайдуть уразливості у ворога і завдадуть різкої (упродовж декількох годин) поразки противнику, каже експерт.

"Я не начальник Генштабу і не міністр оборони, але, виходячи з тієї конфігурації, яка складається зараз, це все цілком реально вже в найближчі дні", – сказав Шуліпа.

Раніше Юрій Шуліпа висловлював думку, що штурм Києва як такий неможливий, але російські окупанти робитимуть спроби взяти столицю в кільце і відрізати її від поставок і логістики.

Також раніше повідомлялося, що російських окупантів відкинули від Києва з боку правого берега Дніпра на відстань до 70 км. У ЗСУ зазначили, що кожне місто на підступах до української столиці готується як вузол опору.

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