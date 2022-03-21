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Коли у Путіна закінчаться резерви для продовження війни в Україні – відповідь експерта

21 березня 2022, 11:50

Господареві Кремля не вдасться зібрати резерви, тому що 1 квітня настає демобілізація. Якщо Путін відмовиться відпускати людей, це призведе до бунтів.

війна, танки
Путін планує мобілізувати для війни в Україні близько 500 тисяч осіб / Фото Reuters

Директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа оцінив ресурси країни-агресора Росії для продовження активних бойових дій та спрогнозував, на скільки їх вистачить.

За словами експерта, угрупованням, які відрізані від ресурсів - у Київській, Сумській областях - доводиться несолодко вже зараз. А ті угруповання, які намагаються здійснити наступ на Маріуполь, у них ресурси навряд чи закінчаться, оскільки їм будуть їх поставляти з території окупованого Криму.

"Тобто там, де не перебито канали логістики і постачання, там ті сили і будуть існувати. А це може тривати досить довго. Тому дуже важливо ліквідувати шляхи постачання, адже їх постачають не лише продуктами, медикаментами, а й озброєнням", - сказав Шуліпа в інтерв'ю Главреду.

Він додав, що у Путіна є серйозні проблеми з мобілізаційним ресурсом. Зараз він щосили намагається підтягнути резерви, "де тільки можна набрати "гарматного м'яса" і далі продовжувати абсолютно безглузду руйнівну війну в Україні".

читайте такожРФ успадковує нацистів: Путін і Шойгу готуються відправити на війну в Україну неповнолітніхДиректор Інституту дослідження російської агресії вважає, що господареві Кремля не вдасться зібрати резерви, тому що 1 квітня настає демобілізація строковиків і контрактників. А якщо Путін відмовиться відпускати людей, це призведе і до порушення закону, і до різних бунтів.

"В цілому, Путін планує мобілізувати для продовження цієї фази агресії близько 500 тисяч осіб, але в сучасних російських реаліях це неможливо буде зробити. Принаймні, впродовж найближчого року, тому що це не так просто і для цього потрібен час. Що у Путіна закінчиться швидше - його солдати, які є основним "паливом" для його війни в Україні та яких українська армія відносно благополучно тут знищує або ж кошти, тому що через 3-4 місяці Путін з економічних і організаційних причин не зможе продовжувати ведення агресивної війни", - резюмував Шуліпа.

Зазначимо, згідно з даними Міноборони, станом на 21 березня за час війни в Україні російська армія втратила 15 тисяч осіб особового складу.

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Як повідомляв Главред, президент країни агресора Росії Володимир Путін вирішив задіяти "план Б" у війні проти України, оскільки бої тривають вже понад три тижні.

Путін більше не ставить за мету взяти столицю України і хоче змусити Київ здати південні та східні території. Про це пише WSJ з посиланням на неназваних американських чиновників.

Інші новини:

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