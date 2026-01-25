Зеленський потролив Лукашенка: у його собаки прав більше, ніж у білорусів

Президент подякував білоруським добровольцям, які воюють за незалежність України.

Володимир Зеленський висловився про диктатуру в Білорусі / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головне із заяв Зеленського:

Народ Білорусі буде разом з усіма європейськими народами в єдності

Президент подякував білоруським добровольцям, які воюють за незалежність України

Народ Білорусі – європейський і буде в єдності з іншими вільними народами Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я хочу сказати окремо для народу Білорусі – ви європейський народ, який буде разом з усіма нашими народами в єдності. У нашій вільній Європі. У Європі мирній, в Європі сильній", – сказав Зеленський під час виступу у Вільнюсі, в пам'ять про загиблих під час січневого повстання.

Президент також подякував білоруським добровольцям, які воюють за незалежність України і за історичний шанс для своєї держави.

Він також подякував усім, хто допомагає Україні, а значить – допомагає і собі.

"Європа повинна діяти. Війна повинна припинитися. Безпека повинна бути гарантована. Покоління перед нами боролися, щоб були ми. Наші люди борються, щоб наші діти, наші онуки і їхні діти, їхні онуки були і жили в мирі", – зазначив він.

"Щоб значення мала не одна людина десь там на троні Росії, а кожен з наших народів, кожен з людей, тому що це європейське правило. Люди мають значення. Нації мають значення. Культури мають значення. Росія значення не має, тому що той, хто проти народів, історично завжди програє <...> Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс", – підкреслив Зеленський.

Розбіжності Лукашенка і Путіна: думка експерта

Політичний аналітик Павло Усов висловився з приводу інциденту з російськими безпілотниками, які атакували Польщу в момент звільнення політичних в'язнів білоруською владою. На його думку, Москва могла таким чином спробувати втрутитися в цей процес, вибравши в якості цілі державу – члена НАТО. Експерт також звернув увагу на нетипову поведінку Мінська: білоруська сторона заздалегідь повідомила польську владу про ймовірне перетинання кордону дронами.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

