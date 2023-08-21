"Ключ до успіху на землі" : у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни

Україна після отримання винищувачів F-16 зможе забезпечити перевагу в повітрі над росіянами на окупованих територіях, сказав Юрій Ігнат.

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Перевага в повітрі - ключ до успіху на землі, сказав Юрій Ігнат / колаж Главред, скріншоти з відео

Винищувачі F-16 американського виробництва здатні помітно змінити хід подій на фронтах україно-російської війни. Про це заявив в ефірі телемарафону спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ви відзначили, що ми тепер виграємо відразу цю війну. Ну відразу, звичайно, не виграємо, але F-16 здатний змінити хід подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше - перевага в повітрі на окупованих територіях", - сказав офіцер.

Ігнат також розповів, що в районі тимчасово окупованих територіях можуть здійснювати ракетно-бомбові удари від 8 до 9 ворожих винищувачів. Коли ЗСУ отримають від країн Заходу F-16, то у ворогів більше не вийде таке здійснювати.

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"Тому перевага в повітрі є ключем до успіху на землі", – сказав Ігнат.

При цьому офіцер зазначив, що в перспективі кількість літаків росіян в боях з ЗСУ легко може змінюватися.

"Може бути більше винищувачів, більше техніки. А-50, Іл-22, маса безпілотників на лінії розмежування. Росія на сьогодні має величезне угруповання авіаційне", - підсумував спікер.

Передача F - 16 Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Однак пізніше Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засумнівався в можливості передати Україні 42 винищувачі F-16.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

Однак нещодавно Повітряні Сили України засмутили прогнозом. Юрій Гнат вважає, що Україна не отримає F-16 цього року.

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