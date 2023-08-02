Навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 стартують вже цього місяця.
Під час свого виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України 2 серпня Зеленський наголосив, що літаки повинні вступити у бій з окупанти якомога швидше.
"Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть нам після навчання їх передати. Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться", - відповів він.
F-16 для ЗСУ
США схвалили навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 ще кілька місяців тому. Втім, остаточного плану навчання, як пише CNN, досі немає.
Існують розбіжності і щодо термінів поставок цих літаків в Україну, бо все залежатиме від термінів навчання. Фахівці очікують отримання Києвом винищувачів не раніше весни 2024-го, зазначало видання Politico.
У США продовжували наполягати, що ці літаки не зможуть кардинально змінити поточну ситуацію на полі бою. Водночас у ЗСУ неодноразово підкреслювали, що сухопутні сили вже потребують якісної підтримки з повітря.
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