Навчання пілотів ЗСУ на F-16 почнуться вже у серпні - Зеленський

Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

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Дати навчань ЗСУ на F-16 постійно змінювалися / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, ua.depositphotos.com

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 стартують вже цього місяця.

Під час свого виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України 2 серпня Зеленський наголосив, що літаки повинні вступити у бій з окупанти якомога швидше.

"Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть нам після навчання їх передати. Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання та бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться", - відповів він.

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F-16 для ЗСУ

США схвалили навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 ще кілька місяців тому. Втім, остаточного плану навчання, як пише CNN, досі немає.

Існують розбіжності і щодо термінів поставок цих літаків в Україну, бо все залежатиме від термінів навчання. Фахівці очікують отримання Києвом винищувачів не раніше весни 2024-го, зазначало видання Politico.

У США продовжували наполягати, що ці літаки не зможуть кардинально змінити поточну ситуацію на полі бою. Водночас у ЗСУ неодноразово підкреслювали, що сухопутні сили вже потребують якісної підтримки з повітря.

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