Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом не США

Зараз у американської сторони поки немає офіційних заяв з приводу деталей майбутніх тренувань українських пілотів на F-16.

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У Пентагоні прокоментували підготовку до навчань українських пілотів на F-16 / колаж: Главред, фото: УНІАН, US Air Force

США підтримують підготовку українських військових на літаках F-16 американського виробництва, і глава Білого дому Джо Байден "дав зелене світло" навчанню українських пілотів. Однак процесом керують Данія та Нідерланди. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

"Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія та Нідерланди", - цитує Укрінформ представника американського оборонного відомства.

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Сінгх підкреслила, що президент Байден "дав зелене світло" тому, щоб зробити можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16.

Водночас вона зазначила, що станом на даний момент з американської сторони поки немає офіційних заяв з приводу деталей майбутніх тренувань.

Навчання українських пілотів на F-16

Видання CNN з посиланням на джерела писало, що через два місяці після того, як президент Джо Байден оголосив про підтримку США в підготовці українських пілотів на F-16, досі залишається не вирішеною низка важливих деталей.

Зокрема, США ще не затвердили фінальний план навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, які мають розпочатися цього місяця. Причина цього в тому, що європейські члени "коаліції винищувачів" досі не узгодили всі подробиці цього плану.

26 липня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що плоти ЗСУ навчатимуться управлінню винищувачами американського виробництва F-16 у Данії та Румунії.

Раніше Кірбі говорив, що Україна отримає F-16 до кінця 2023 року. Водночас він підкреслив, що літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ.

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