'Це лише початок': Україна отримає 42 літаки F-16 - Зеленський

Президент України називає рішення по F-16 проривною домовленістю.

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Літаки F-16 точно будуть в Україні / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, Вікіпедія

Сучасні західні літаки F16 точно з'являться в Україні. Це президенту України Володимиру Зеленському підтвердив прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

Президент акцентував на тому, що нарешті у переговорах з'явилась конкретика.

"Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає! Переможемо!" - написав президент.

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Зеленський переконаний, що літаки F-16 посилять повітряний щит України. Адже їх будуть використовувати, щоб тримати окупантів подалі від української землі.

"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", - зазначив Зеленський.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F-16 Україні

Раніше агентство Reuters з посиланням на голову МЗС Данії Ларса Лекке Расмуссена повідомило, що Данія отримала від США схвалення на поставку Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів у свою чергу повідомили, що теж отримали від Блінкена лист з дозволом на передачу Україні F-16.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

Однак нещодавно Повітряні сили України засмутили прогнозом. Юрій Ігнат вважає, що Україна не отримає F-16 цього року.

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