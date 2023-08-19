ЗСУ йтимуть до Криму довше , ніж здається - Мусієнко

На фронті тривають запеклі бої і експерт вважає, що контрнаступ ЗСУ не буде швидким.

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Контрнаступ ЗСУ не буде швидким / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Українські військові роблять все, щоб звільнити землі від ворожих окупантів. Однак бої за населені пункти запеклі і контрнаступ не може розвиватися стрімко. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Йдуть важкі бої і ворог чинить опір. Наше просування не буде стрімким і швидким", - говорить Мусієнко.

Він переконаний, що українські військові зможуть дістатися до так званого "сухопутного коридору" біля Кримського півострова набагато пізніше, ніж здається.

"Силам оборони зараз потрібно 2-3 тижні, щоб взяти один населений пункт, ще тиждень - щоб закріпитися там, а в цілому - фактично місяць", - пояснив експерт.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться інтерв'ю Олександра Мусієнка для Главреда:

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про вирішальну фазу контрнаступу: ЗСУ вводять у бій елітні бригади. Україна нещодавно перекинула на фронт всі бригади, навчені і оснащені натовською технікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що союзники готують Україну до нового контрнаступу. Захід зміцнює військову промисловість напередодні ймовірної перспективи затяжної війни на виснаження.

Топгенерал США дав тривожний прогноз. Марк Міллі вважає, що контрнаступ ЗСУ буде довгим. Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США каже, що для України ця війна є екзистенціальною боротьбою за виживання.

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