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Нідерланди різко засумнівалися у можливості передати Україні 42 винищувачі F-16

Ангеліна Підвисоцька
20 серпня 2023, 17:26 оновлено 20 серпня, 17:29
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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вдалося домовитися з Нідерландами про передачу винищувачів.
Володимир Зеленський, Марк Рютте, літак F-16
Нідерланди сумніваються, що Україна отримає 42 винищувачі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 42 сучасних винищувача F-16. Однак прем'єрміністр Нідерландів Марк Рютте тепер говорить про те, що поки не варто бути впевненими в тому, що Україна отримає саме цю кількість літаків. Про це повідомляє Reuters.

Рютте сказав, що у Нідерландів всього 42 літаки.

"Ми з Марком Рютте домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це тільки початок", - писав Зеленський.

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Пізніше стало відомо про те, що Данії слідом за Нідерландами погодилася передати Україні свої винищувачі.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F - 16 Україні

Раніше агентство Reuters з посиланням на голову МЗС Данії Ларса Лекке Расмуссена повідомило, що Данія отримала від США схвалення на поставку Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів у свою чергу повідомили, що теж отримали від Блінкена лист з дозволом на передачу Україні F-16.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

Однак нещодавно Повітряні сили України засмутили прогнозом. Юрій Ігнат вважає, що Україна не отримає F-16 цього року.

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