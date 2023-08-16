Україна не отримає F-16 цього року: Повітряні сили засмутили прогнозом

Юрій Ігнат стверджує, що найближчим часом українські пілоти лише почнуть вчитися керувати винищувачами.

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Літаки F-16 не з'являться в Україні цього року / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Україна працює над отриманням західних винищувачів F-16, однак не варто очікувати, що вони з'являться в найближчу осінь або зиму. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені і взимку", - говорить Ігнат.

Він каже, що зараз більш важливим є посилення протиповітряної оборони. Вся річ у тому, що найближчим часом українські військові будуть лише навчатися управляти цими винищувачами.

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Відомо, що лише кілька місяців тому деякі союзники України вирішили підтримати навчання українських пілотів. Однак досі тренування не були розпочаті. Раніше говорилося про те, що навчання має розпочатися в серпні.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні літаків F-16

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він повідомив, що Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16.

Як зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Україна отримає F-16 до кінця 2023 року. Водночас він підкреслив, що літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ.

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що літаки F-16 – не панацея від ракет РФ. За його словами, нашій державі потрібні не лише літаки F-16, а ще й спеціальна ракетна програма з радіусом і дальністю ураження ракет від 500 до 1000 кілометрів.

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