УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна не отримає F-16 цього року: Повітряні сили засмутили прогнозом

Ангеліна Підвисоцька
16 серпня 2023, 23:53 оновлено 16 серпня, 23:53
36
Юрій Ігнат стверджує, що найближчим часом українські пілоти лише почнуть вчитися керувати винищувачами.
Гнат, Ф-16
Літаки F-16 не з'являться в Україні цього року / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Україна працює над отриманням західних винищувачів F-16, однак не варто очікувати, що вони з'являться в найближчу осінь або зиму. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені і взимку", - говорить Ігнат.

Він каже, що зараз більш важливим є посилення протиповітряної оборони. Вся річ у тому, що найближчим часом українські військові будуть лише навчатися управляти цими винищувачами.

відео дня

Відомо, що лише кілька місяців тому деякі союзники України вирішили підтримати навчання українських пілотів. Однак досі тренування не були розпочаті. Раніше говорилося про те, що навчання має розпочатися в серпні.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача Україні літаків F-16

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати не будуть відкладати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він повідомив, що Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16.

Як зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Україна отримає F-16 до кінця 2023 року. Водночас він підкреслив, що літаки не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. Поставки літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка необхідна для ЗСУ.

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко підкреслив, що літаки F-16 – не панацея від ракет РФ. За його словами, нашій державі потрібні не лише літаки F-16, а ще й спеціальна ракетна програма з радіусом і дальністю ураження ракет від 500 до 1000 кілометрів.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії F-16 Юрій Ігнат
Реклама

Головне за день

Україна не отримає F-16 цього року: Повітряні сили засмутили прогнозом

Україна не отримає F-16 цього року: Повітряні сили засмутили прогнозом

23:53 Україна
Обговорили все, що стосується фронту: Зеленський провів важливе засідання Ставки

Обговорили все, що стосується фронту: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:26 Україна
Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор в Чорному морі - Зеленський

Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор в Чорному морі - Зеленський

21:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:26

Брітні Спірс розлучається з чоловіком через зраду

16 серпня, середа
23:53

Україна не отримає F-16 цього року: Повітряні сили засмутили прогнозом

23:28

23-річна зірка серіалу "Школа" виходить заміж

23:23

Невістку зрадника Медведчука засікли в модному бутіку, неподалік Кремля

23:10

Ця головоломка не дасть вам заснути: треба за 30 секунд знайти пуму в лісі

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановДо 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – Жданов
22:59

Погрожують бити ще: в РФ визнали ракетний удар по шведському заводу в Луцьку

22:32

В Індії дали дивну відповідь, чому не запросили Зеленського на саміт G20

22:13

"Обезжирене молоко" – неправильно: Авраменко розповів, як треба казати

22:01

У РФ помер ексзаступник Шойгу, який керував окупантами в Україні

Реклама
21:54

Анджеліна Джолі найняла свою дочку на роботу

21:51

Щаслива герцогиня: у Мережі з'явилося нове селфі Меган Маркл

21:26

Обговорили все, що стосується фронту: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:09

Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор в Чорному морі - Зеленський

20:59

Контрнаступ набирає обертів: найпотужніша бригада вступила в бій - Forbes

20:37

Котлети і випічка будуть пухнастими: чим замінити крохмаль

20:20

2000 ракет до HIMARS зупинять війну, але США не хочуть їх давати – ексрадник Залужного

20:08

Володимир Дантес показав свій ностальгічний відпочинок у КримуВідео

19:38

Маленький син Віктора Павлика опинився в лікарні

19:29

Шалений тест викликав занепокоєння у Мережі: лише люди з високим IQ знають відповіді

19:27

"Це помилка": у НАТО зробили нову заяву про "територіальні поступки" України

Реклама
19:19

Сергій Притула порівняв Лесю Нікітюк із конякою - ведуча відповіла

19:11

Щоб печиво не пригоріло: 5 варіантів, чим можна замінити пергамент у домашніх умовах

19:10

За красивими розмовами нам готують пасткуПогляд

19:04

Рубль пішов на дно: Путін скликає термінову нараду, "труситиме" експортерів - FT

18:35

Україну розжарить до +36: регіони накрило справжнє пекло

18:27

"Українська команда" проїхала 200 км по лінії фронту, щоб розвезти захисникам дрони, тепловізори та іншу допомогу

18:09

Лопес романтично Аффлека з днем народження і ніжно заспівала йомуВідео

17:51

Росія може готувати удар по одному місту на "дату": дипломат назвав ціль ворога

17:35

РФ буде лупити ракетами весь час: у розвідці заговорили про цілі ударів

17:30

РФ намагається захопити Куп’янськ: Сирський повідомив про погіршення ситуації

17:04

Путіна запросили, а Зеленського - ні: з'явилась реакція ЄС на саміт G20 в Індії

16:56

США хочуть послабити санкції проти Ірану, який передає РФ "шахеди" - FT

16:36

Три проблеми заважають справедливо закінчити війну: в ОП назвали потрібні кроки

16:29

Як зробити смачну каву: простецький спосіб приготувати підбадьорливий напій

15:59

Що не можна робити 18 серпня: 6 заборон вбережуть від злої сили і втрати грошей

15:49

"Далі буде": у ЗСУ показали яскраві кадри звільнення УрожайногоВідео

15:35

Краса в деталях: Олена Зеленська підкорила публіку стильним аутфітом

15:06

Глобальний Південь може змусити РФ змінити позицію щодо війни з Україною - Кулеба

14:58

США не дадуть Україні програти війну: Жданов пояснив, у чому зацікавленість Байдена

14:09

Як правильно казати – пробка, затор чи корок на дорозі: Авраменко дав відповідьВідео

Реклама
14:01

Загрози підриву Росією Запорізької АЕС наразі немає - ГУР

13:48

В Україні переписали цінники на хліб: що сталося

13:24

54-річна колишня дружина російського режисера-путініста народила дитину

13:08

Помер зірка серіалу "Гра престолів" 36-річний Даррен Кент

13:00

Як зрозуміти, що дружина зраджує: 4 ранніх ознаки

12:47

Війська РФ намагаються атакувати під Куп'янськом і хочуть захопити Донбас - ГУР

12:44

ЗСУ отримали 200 авто для фронту за сприяння Favbet Foundation

12:44

У Грузії The Killers покликали російського на сцену і публіка в гніві зірвала концерт

12:39

Як приготувати куряче стегно: найлегші і швидкі способи

12:17

Путін готує подвійну катастрофу на АЕС: у Мережі розкрили деталі й назвали терміни

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти