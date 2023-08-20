Зеленський прямо відповів, які території готовий обміняти заради членства в НАТО

Нещодавно в НАТО видали цинічну заяву про те, що Україна нібито може піти на територіальні поступки, щоб вступити в Альянс. Президент України Володимир Зеленський поміркував на цю тему і прямо відповів, які саме території він готовий обміняти на членство в НАТО.
Про це він заявив під час пресконференції з прем'єром Данії. Відео вже розлетілося в Мережі.
"Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.
Дивіться відео із заявою Зеленського про "територіальні поступки":
Скандал із заявою НАТО
Нагадаємо, у Столтенберга здивували цинічною заявою про те, що Україна може відмовитися від територій, але вступити в НАТО. Водночас в Альянсі додали, що остаточне рішення ухвалюватиме Україна.
Після цього Україна відреагувала на цинічну заяву і заявила, що не проміняє свої території на "парасольку НАТО". В Україні назвали припущення про відмову від територій неприпустимими і дивними.
Пізніше у НАТО зробили нову заяву про "територіальні поступки" України. Стіан Йенссен заявив, що ця фраза була частиною "ширшої дискусії". Водночас він зазначив, що не повинен був так висловлюватися.
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