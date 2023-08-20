Зеленський прямо відповів, які території готовий обміняти заради членства в НАТО

Таке питання президенту поставили після висловлювань в НАТО про можливі "територіальні поступки" України.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-pryamo-otvetil-kakie-territorii-gotov-obmenyat-radi-chlenstva-v-nato-10494568.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський заговорив про "територіальні поступки" / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Офіс президента

Нещодавно в НАТО видали цинічну заяву про те, що Україна нібито може піти на територіальні поступки, щоб вступити в Альянс. Президент України Володимир Зеленський поміркував на цю тему і прямо відповів, які саме території він готовий обміняти на членство в НАТО.

Про це він заявив під час пресконференції з прем'єром Данії. Відео вже розлетілося в Мережі.

"Ми готові обміняти Бєлгород на членство України в НАТО", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

відео дня

Дивіться відео із заявою Зеленського про "територіальні поступки":

Зеленський назвав території, які готовий обміняти заради вступу до НАТО / фото: скріншот

Скандал із заявою НАТО

Нагадаємо, у Столтенберга здивували цинічною заявою про те, що Україна може відмовитися від територій, але вступити в НАТО. Водночас в Альянсі додали, що остаточне рішення ухвалюватиме Україна.

Після цього Україна відреагувала на цинічну заяву і заявила, що не проміняє свої території на "парасольку НАТО". В Україні назвали припущення про відмову від територій неприпустимими і дивними.

Пізніше у НАТО зробили нову заяву про "територіальні поступки" України. Стіан Йенссен заявив, що ця фраза була частиною "ширшої дискусії". Водночас він зазначив, що не повинен був так висловлюватися.

Інші новини: