"Росію розтерзають": Медведєв в істериці заговорив про "нудну" війну в Україні

Заступник голови Радбезу РФ Медведєв цинічно заявив, що Захід почне "благати РФ заморозити війну і сісти за стіл переговорів".

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Медведєв в істериці говорить про переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 24 ОМБр імені короля Данила

У Росії нахабно вірять в те, що з ними сядуть за стіл переговорів. Ось тільки у них вже згасає надія на це. Принаймні це помітно за новою заявою заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, яку він опублікував у Telegram.

Він намагається всіх переконати в тому, що Захід рано чи пізно почне "благати" РФ "заморозити війну в Україні і сісти за стіл переговорів". Медведєв не виключає, що Кремль не дочекається цих "благань" раніше, ніж через десятиліття.

"Пройде деякий час. Західна влада зміниться, її еліти втомляться і будуть благати про переговори і заморожування конфлікту ... Якщо на це потрібні роки і навіть десятиліття – так тому і бути. У нас немає вибору: або ми знищимо їх ворожий політичний режим, або колективний Захід в кінцевому підсумку розтерзає Росію", - пише Медведєв.

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Водночас він цинічно заявив, що війна в Україні з часом стане "нудною, витратною і неактуальною". Однак він не уточнив, коли саме Росії набридне вбивати українців і знищувати мирні міста.

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Медведєв істерить через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли і нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Окрім того, Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС. Так, російський чиновник вибухнув погрозою Москви завдати удару по Південноо-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС і ядерних об'єктах у Східній Європі. За його словами, так держава-окупант має відповісти на, мовляв, "спробу ЗСУ вразити Смоленську АЕС ракетами Storm Shadow".

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