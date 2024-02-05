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Китай поставив зброю в Білорусь: Снєгирьов розповів, чим це загрожує Україні

Єлизавета Бельмас
5 лютого 2024, 21:41оновлено 5 лютого, 22:41
Главред розповість, як поставки військового вантажу з Китаю до Білорусі можуть позначитися на ситуації в Україні під час війни з Росією.
Китай поставив зброю в Білорусь
Китай поставив зброю в Білорусь / колаж: Главред, фото: росЗМІ, public domain pictures

Китай став займатися поставками озброєння в Білорусь. Подібні "перевезення" так чи інакше нагнітають обстановку і викликають масу питань. Однак чи можуть вони вплинути на те, що відбувається в Україні, в інтерв'ю Главреду розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За слова Снєгирьова, у подібних ситуаціях не варто вбачати "зраду", оскільки поставка військово-технічного вантажу з боку КНДР до Білорусі для України навпаки може бути доволі позитивною. Він стверджує, що таким чином Пекін розглядає Мінськ як пріоритетного партнера в економічному та військово-політичному контексті подальшого просування до Європи і, відповідно, своїми поставками сигналізує про це Росії.

"І це - чіткий сигнал, що без офіційного Пекіна жодних рішень щодо зовнішньополітичного курсу Мінська ухвалено не буде", - додає експерт.

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У приклад і як доказ цього факту Снєгирьов наводить ядерну риторику Путіна навколо Білорусі, яка виявилася блефом і значно знизилася слідом за заявою Сі Цзіньпіна.

До того ж, важливо пам'ятати, що у Білорусі з Китаєм є спільне виробництво РСЗВ, дальність ураження якого становить понад 400 км. Цілком можливо, що поставки військового вантажу складаються якраз із компонентос для цих систем.

"До того ж, на озброєнні збройних сил республіки Білорусь є бронемашини китайського виробництва, так званий Дракон. Тому ці вантажі характерні для постійної співпраці з Китаєм - для потреб збройних сил Республіки Білорусь привезли черговий вантаж, який абсолютно не свідчить про те, що Білорусь готується до військового вторгнення в Україну. Тим більше, що Конституцією Білорусі заборонено ведення військових дій за межами країни. Зрозуміло, що Лукашенко - диктатор, але він намагатиметься якомога далі пройти "між крапельками", тобто балансуватиме між Заходом і Росією, і навряд чи наважиться на безпосередню участь у вторгненні в Україну", - додає експерт.

Дії Китаю

Нагадаємо, українські чиновники повідомили, що Китай попередив Україну про негативні наслідки для двосторонніх відносин через внесення китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Також, Китай відхилив можливість зустрічі прем'єр-міністра Лі Цяна і президента України Володимира Зеленського у Швейцарії. Уряд Китаю не зацікавлений у припиненні війни в Україні. Про це повідомило видання Politico.

Однак, Китай може бути здатний до військових дій тоді, коли у нього завершиться модернізація збройних сил, орієнтовно у 2027 році. Однак, більшість експертів вважає, що Китай не встигне до цього декларованого терміну. Насамперед тому, що йому перекривають повітря в доступі до високих технологій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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