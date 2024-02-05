У Нідерландах зробили заяву: Україна отримає більше F-16, ніж обіцяли

Україна отримає 24 винищувачі замість 18, про які раніше йшлося. Про це і те, чому так станеться повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
Згідно з повідомленням відомства, 2021 року американська компанія Draken International планувала придбати в Нідерландів 12 винищувачів 4 покоління, після чого змінила свій запит до шести, однак незабаром відмовилася і від них. У зв'язку з чим Міноборони зможе надати Україні більше авіації.
"Тепер до 18 F-16, які готуються до доставки в Україну, додадуться шість літаків. Решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 у Румунії (там уже навчають українських пілотів)", - повідомило міністерство оборони Нідерландів.відео дня
Також там додали, що протягом багатьох років F-16 були найважливішою складовою частиною ударної сили Королівських ВПС Нідерландів.
"Тепер цю роль узяв на себе F-35. Усі F-16 утилізуються" - повідомили в МО Нідерландів.
Авіація України - останні новини
Як повідомляв Главред, Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16 разом із ракетами, дальність яких становитиме 300-500 кілометрів. Такий крок дозволить домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільняти свої території. Поставки HIMARS і MLRS позаминулого року призвели до того, що противник був змушений переміщати свої військові об'єкти на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Також стало відомо, що Україна отримає винищувачі F-16 у 2024 році, Амстердам і Київ ведуть роботу з вирішення питання. Однак наразі не можна назвати, коли і в які терміни українській державі передадуть літаки. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
Крім іншого,деокупація України почнеться із захопленого РФ Криму, заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. "Для цього є різні механізми. Наприклад, можна звільнити півострів, не проводячи сухопутної операції", - підкреслив він у матеріалі на 24 каналі.
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