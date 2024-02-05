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У Нідерландах зробили заяву: Україна отримає більше F-16, ніж обіцяли

Єлизавета Бельмас
5 лютого 2024, 20:13оновлено 5 лютого, 21:09
Уряд Нідерландів повідомив про збільшення кількості винищувачів, які будуть надані Україні.
Україна отримає більше F-16, ніж обіцяли
Україна отримає більше F-16, ніж обіцяли / колаж: Гларвед, фото: Pickryl, twitter

Україна отримає 24 винищувачі замість 18, про які раніше йшлося. Про це і те, чому так станеться повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Згідно з повідомленням відомства, 2021 року американська компанія Draken International планувала придбати в Нідерландів 12 винищувачів 4 покоління, після чого змінила свій запит до шести, однак незабаром відмовилася і від них. У зв'язку з чим Міноборони зможе надати Україні більше авіації.

"Тепер до 18 F-16, які готуються до доставки в Україну, додадуться шість літаків. Решта 18 літаків призначені для навчального центру F-16 у Румунії (там уже навчають українських пілотів)", - повідомило міністерство оборони Нідерландів.

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Також там додали, що протягом багатьох років F-16 були найважливішою складовою частиною ударної сили Королівських ВПС Нідерландів.

"Тепер цю роль узяв на себе F-35. Усі F-16 утилізуються" - повідомили в МО Нідерландів.

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Як повідомляв Главред, Україна отримає від західних партнерів винищувачі F-16 разом із ракетами, дальність яких становитиме 300-500 кілометрів. Такий крок дозволить домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільняти свої території. Поставки HIMARS і MLRS позаминулого року призвели до того, що противник був змушений переміщати свої військові об'єкти на відстань понад 100 кілометрів від переднього краю. Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також стало відомо, що Україна отримає винищувачі F-16 у 2024 році, Амстердам і Київ ведуть роботу з вирішення питання. Однак наразі не можна назвати, коли і в які терміни українській державі передадуть літаки. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Крім іншого,деокупація України почнеться із захопленого РФ Криму, заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. "Для цього є різні механізми. Наприклад, можна звільнити півострів, не проводячи сухопутної операції", - підкреслив він у матеріалі на 24 каналі.

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війна в Україні F-16 війна Росії та України
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