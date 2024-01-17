Китай проігнорував Зеленського: делегація відмовилася від зустрічі у Швейцарії - Politico

Китай не зацікавлений у припиненні війни Росії проти України, країна стала на бік РФ та постачає їй військове озброєння.

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Китайська делегація навмисно уникала зустрічі з Зеленським / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Китай відхилив можливість зустрічі прем'єр-міністра Лі Цяна та президента України Володимира Зеленського в Швейцарії. Уряд Китаю не зацікавлений у припиненні війни в Україні. Про це повідомило видання Politico.

"Китайська делегація у Швейцарії мала широкі можливості посидіти навпроти своїх українських колег, чи то в Берні, чи то на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Будь-яка зустріч задовольнила б давню надію в Києві провести відверті особисті переговори з високопосадовцями з Пекіна", - зазначили у матеріалі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив про важливість долучення Китаю до мирних переговорів. Також він зазначав, що зустріч з китайським прем'єр-міністром може відбутися. Однак залучити Китай до переговорів не вдалося.

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За даними Politico, рішення Китаю може вказувати на те, що країна не зацікавлена в припиненні війни Росії проти України. При цьому зазначається, що натомість Китай став на бік РФ та постачає їй матеріали для військових цілей, незважаючи на тиск і санкції Заходу.

Китай навмисно уникав зустрічі

Американські чиновники вважають, що відмова Китаю від зустрічі з Україною є усвідомленим вибором, а не наслідком проблем з розкладом.

"Один високопоставлений чиновник США сказав, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч у якийсь момент під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії. Інший високопоставлений чиновник США заявив, що Китай відмовився від будь-яких зібрань після того, як Росія закликала його припинити дипломатичні зустрічі з Україною", - розповіли Politico високопоставлені чиновники США.

Крім цього, представник Євросоюзу закликав Китай відновити контакти із Зеленським, вважаючи зустріч президента Україні з Лі Цяном у Швейцарії позитивним кроком.

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін планує зміцнити співпрацю з російським президентом Путіним. Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза вважає, що ця співпраця має на меті знизити вплив Байдена та зміцнити позиції Китаю та Росії у світі.

Як повідомляв Главред, Путін під час візиту лідера Китаю в березні повідомив, що має намір вести війну з Україною ще принаймні п'ять років і вірить у свою перемогу. Заява мала на меті стимулювати проросійську позицію Сі Цзіньпіна.

Також Україні вигідне покращення відносин між США та Китаєм. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Китай не зацікавлений у повній поразці Росії, проте може зменшити військову допомогу Москві, вгамовуючи амбіції Путіна.

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