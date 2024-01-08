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Китай готується кинути виклик США та почати нову війну: експерт розкрив деталі

Юрій Берендій
8 січня 2024, 14:59
За словами аналітика, в 2027-2035 роках Китай, досягнувши певного рівня політичної та військової потужності, може кинути виклик Сполученим Штатам.
Китай готується кинути виклик США та почати нову війну: експерт розкрив деталі
Китай може розпочати військову операцію проти Тайваню вже за 3 роки / Колаж Главред, фото: УНІАН

Китай може бути здатний до військових дій тоді, коли у нього завершиться модернізація збройних сил, орієнтовно у 2027 році. Однак, більшість експертів вважає, що Китай не встигне до цього декларованого терміну. Насамперед тому, що йому перекривають повітря в доступі до високих технологій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, частину обмежень Пекіну вдасться подолати і створити свої цикли від досліджень до масового виробництва.

"Але більш реальний термін - 2035 рік. Усе залежатиме від того, чи вдасться їм зробити якісний технологічний стрибок. Але беремо за точку відліку 2027 рік як граничну дату можливості набуття Китаєм здатності почати військову операцію в Тайвані. Крім того, 2027-2030 - це роки переходу Пекіна в нову демографічну парадигму, адже зараз у Китаї закінчився приріст населення, і демографічна піраміда трохи зміщується через його старіння. Це означає, що необхідно провести певні процеси внутрішнього переформатування", - вказує експерт.

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Віталій Кулик наголошує, що для Китаю в цьому плані є й зовнішньополітичні контури. До цього часу Китай прагне сформувати власну карту майбутнього для Глобального Півдня, який, своєю чергою, має увійти в зону інтересів Китаю.

"З іншого боку, Глобальний Захід має визнати Китай рівним партнером в економічній сфері. Коли Захід погодиться на поділ світу на дві системи, тоді Китай отримає деяке нове дихання за рахунок експлуатації Глобального Півдня. Переживе свою точку переходу", - наголошує він.

Аналітик робить висновок, що 2027-2035 роки - це період, коли Китай може досягти певного рівня потужності збройних сил і кинути виклик США. Для цього, за словами Віталія Кулика, потрібно, щоб самі Сполучені Штати перебували в турбулентній ситуації, зав'язли в багатьох регіональних війнах, усередині США стався розкол у суспільстві та не було однозначної двопартійної підтримки, настала політична криза, і стало неможливим швидко сформувати антикитайський військово-політичний альянс із країнами-сусідами Китаю та Глобального Заходу загалом.

"Тобто щоб НАТО і СЕАТО (Організація Договору Південно-Східної Азії. - Главред) припинили своє існування або не були ефективними. Якщо так станеться (Китай вважає, що все йде до цього), а війна Росії проти України буде малоінтенсивною, це буде в інтересах Китаю, оскільки це послаблюватиме Захід. Тоді Росія стане повним клієнтом Китаю, а Захід - більш договороздатним і таким, який не може відповісти Китаю в разі його виходу в експансіоністську політику, наприклад, щодо Тайваню", - додає Віталій Кулик.

Крім цього, експерт зазначає, що у офіційного Пекіну є план "Б" для повернення тайваню політичним шляхом.

"У Пекіна є план "Б" - у разі, коли Тайвань побачить, що Китай набув такої сили, що здатний кинути виклик Заходу і силою захопити острів, він сам погодиться на пропозицію "одна країна-дві системи", як це зробив Гонконг свого часу, і почне політику зближення. До того ж, ніхто не забороняє Китаю саджати під свій контроль країну за країною в Африці, Латинській Америці та Південній Азії. Однак кредитна залежність третього світу від Пекіна штука не надто ефективна. Клієнти постійно "кидають", - робить висновок Віталій Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Президент Китаю Сі Цзіньпін планує зміцнити співпрацю з російським президентом Путіним, щоб зменшити вплив і лідерство США. Про це повідомив Метью Брайза, колишній директор з питань Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США.

Україні було б вигідно, якщо відносини між США та Китаєм покращилися. Китай не зацікавлений у тому, щоб допомагати Росії в її агресії проти України, і не прагне повної поразки РФ. Однак КНР може зменшити військову допомогу Росії та скоротити її амбіції. Таку думку висловив Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України та керівник Центру дослідження Росії.

Як повідомляли в The Washington Post, Китай може надавати таємну допомогу російським окупантам у будівництві підводного тунелю до захопленого Криму. Цю інформацію розглядали на зустрічі російських та китайських бізнесменів, де обговорювали плани будівництва тунелю, для якого вже створено "консорціум", за даними

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