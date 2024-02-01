Китай попередив про погіршення відносин з Україною: у Reuters назвали загрози

Пекін має тісні зв'язки з Москвою і утримується від критики вторгнення Росії в Україну.

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Китай попереджає про погіршення відносин з Україною / колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Українські чиновники повідомили, що Китай попередив Україну про негативні наслідки для двосторонніх відносин через внесення китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Попередження про погіршення відносин пролунало минулого місяця під час зустрічі посла Китаю із високопоставленими українськими урядовцями, передає агентство Reuters з посиланням на двох неназваних українських чиновників.

"Посол сказав, що все це (ситуація з чорним списком) може мати негативний вплив на наші відносини", - повідомив агентству один зі співрозмовників. відео дня

Співрозмовник агентства також наголосив, що Китай не поставив Україні жодних умов або "тимчасових рамок", а просто висловив свою точку зору щодо списку.

Другий співрозмовник припустив, що Пекін може пов'язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна.

До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України та залишається важливим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.

Пекін має тісні зв'язки з Москвою і утримується від критики вторгнення Росії в Україну, однак, також заявив, що суверенітет і територіальну цілісність усіх країн необхідно поважати.

Україна зарахувала 48 компаній у всьому світі, включаючи 14 з Китаю, до переліку міжнародних спонсорів війни, чия бізнес-діяльність опосередковано допомагає або сприяє військовим зусиллям Росії.

Міністерство закордонних справ Китаю, посольство КНР у Києві та МЗС України не відповіли на запити агентства про коментарі.

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