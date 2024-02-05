Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще триватиме геомагнітний шторм

Потужність нової магнітної бурі зросла до майже шести балів.

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Україну накрила нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова магнітна буря. Її потужність раптово сильно зросла. Про це повідомляє meteoagent.

В Україні лише 2 лютого закінчилася дуже затяжна магнітна буря, яка тривала майже 2 тижні. Уже 4 лютого країну атакував новий геомагнітний шторм. Його потужність була на рівні 4-х балів.

Уже сьогодні, 5 лютого, потужність магнітної бурі раптово зросла. Тепер її сила становить майже 6 балів. Очікується, що 6 лютого сила бурі зменшиться до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.

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Україну накрила нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 5 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 49 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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