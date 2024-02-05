Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще триватиме геомагнітний шторм

Україну накрила нова магнітна буря. Її потужність раптово сильно зросла. Про це повідомляє meteoagent.
В Україні лише 2 лютого закінчилася дуже затяжна магнітна буря, яка тривала майже 2 тижні. Уже 4 лютого країну атакував новий геомагнітний шторм. Його потужність була на рівні 4-х балів.
Уже сьогодні, 5 лютого, потужність магнітної бурі раптово зросла. Тепер її сила становить майже 6 балів. Очікується, що 6 лютого сила бурі зменшиться до 3-х балів, після чого знизиться до мінімуму.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 5 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 49 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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