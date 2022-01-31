Київстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсацію

Київстар оновлюєте перелік доступних абонентам пакетів мобільного інтеренту / 1zoom.ru

Оператор мобільного зв'язку компанія Київстар анонсувала ліквідацію низки тарифних планів, якими користуються її клієнти.

Оптимізація стосується пакетів контрактної та передплаченої форм зв'язку, йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Київстару.

При цьому також заявлено оновлення переліку доступних абонентам пакетів мобільного інтеренту.

Оновлення набирають чинності з 1 лютого 2022 року, розповіли в Київстарі.

Київстар відключає абонентам частину тарифів

З 1 лютого частина застарілих пропозицій для контрактної та передплаченої форм зв'язку припинять діяти через їх і низьку популярність:

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пакети з регулярним терміном дії (пакети 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ на підписці та пакети "пошук" / "розваги" на контрактній формі обслуговування) припинять діяти у всіх користувачів 31.01.2022 о 23:59:59.

абонентам передплаченого зв'язку, які користувалися пакетами 250/500/1000/3000/5000/7000 МБ, 01.02.2022 буде нараховано пакет VIP-Інтернет — Безлім на 30 днів.

Аналіз попиту на послуги мобільного інтернету серед абонентів показує, що користувачі замовляють більш актуальні пропозиції.

Компенсація абонентам: як отримати

У Київстарі звернули увагу на те, що якщо анульований пакет інтернету був оплачений на більш тривалий період, то користувачі можуть отримати компенсацію.

Для цього рекомендується звертатися до оператора довідкового центру за номером 466 або писати до спільноти Київстар у соціальній мережі Facebook.

Оновлення пакетів мобільного інтернету

З 1 лютого 2022 року буде оновлено перелік доступних абонентам Київстар додаткових пакетів мобільного інтернету, які вони могли замовити на додаток до основного обсягу Інтернету в тарифі.

Зокрема, додаткові пакети мобільного інтернету "День Онлайн" або 5 Гб без оплати в якості суперсили в нових тарифах підписки і контракту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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