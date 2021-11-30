Київстар підвищує ціни та змінює тарифи: скільки доведеться платити абонентам

Зміни торкнуться тарифів для абонентів, які обслуговуються на умовах передоплати.
Мобільний оператор компанія Київстар заявила про плани підвищення вартості своїх послуг для контрактних абонентів.
Компанія також попередила своїх клієнтів про перегляд деяких застарілих тарифів.
Підвищення цін на послуги Київстару: що змінюється
У компанії розповіли про подорожчання додаткових послуг для абонентів-контрактників:
- додаткові 150 SMS на чотири тижні - 35 грн;
- 100 додаткових хвилин на міжнародні дзвінки - 50 грн;
- 100 хвилин по Україні – (крім мережі самого Київстару) - 50 грн.
При цьому Київстар попередив клієнтів про перегляд деяких застарілих тарифів. Зміни введуть 2 грудня 2021 року.
Зміни торкнуться тарифів для абонентів, які обслуговуються на умовах передоплати. В оновлених тарифних планах збільшиться пакет доступу до Інтернету.
Зміни в застарілих тарифних планах:
- Спілкування без кордонів 2019;
- Спілкування без кордонів 2019 з опцією без МБ;
- Розваги без кордонів 2019;
- Відео без кордонів 2019;
- Безлім Відео;
- Максимальний Безлім 2019;
- Онлайн без кордонів;
- Київстар Комфорт;
- Дайте ще!.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.
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