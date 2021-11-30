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Київстар підвищує ціни та змінює тарифи: скільки доведеться платити абонентам

30 листопада 2021, 18:37

Зміни торкнуться тарифів для абонентів, які обслуговуються на умовах передоплати.

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У Київстар попередили клієнтів про перегляд деяких застарілих тарифів / pronews.gr

Мобільний оператор компанія Київстар заявила про плани підвищення вартості своїх послуг для контрактних абонентів.

Компанія також попередила своїх клієнтів про перегляд деяких застарілих тарифів.

Підвищення цін на послуги Київстару: що змінюється

У компанії розповіли про подорожчання додаткових послуг для абонентів-контрактників:

  • додаткові 150 SMS на чотири тижні - 35 грн;
  • 100 додаткових хвилин на міжнародні дзвінки - 50 грн;
  • 100 хвилин по Україні – (крім мережі самого Київстару) - 50 грн.

При цьому Київстар попередив клієнтів про перегляд деяких застарілих тарифів. Зміни введуть 2 грудня 2021 року.

Зміни торкнуться тарифів для абонентів, які обслуговуються на умовах передоплати. В оновлених тарифних планах збільшиться пакет доступу до Інтернету.

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Зміни в застарілих тарифних планах:

  • Спілкування без кордонів 2019;
  • Спілкування без кордонів 2019 з опцією без МБ;
  • Розваги без кордонів 2019;
  • Відео без кордонів 2019;
  • Безлім Відео;
  • Максимальний Безлім 2019;
  • Онлайн без кордонів;
  • Київстар Комфорт;
  • Дайте ще!.

читайте такожУкраїнцям загрожує відключення мобільних: хто ризикує потрапити в "чорний список"

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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