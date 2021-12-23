Київстар підвищує тариф і змінює умови для абонентів: коли піднімуть ціни

Київстар змінить умови та підвищує тарифи / pronews.gr

Оператор мобільного зв'язку компанія Київстар анонсувала збільшення послуг, а також підвищення вартості для абонентів.

Зміни передбачені для лінійки тарифів Smart, йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Київстару.

Коли на скільки підвищується тариф

Підвищення вартості заплановано з 1 січня 2022 року.

Зазначається, що вартість тарифу Smart буде збільшена на 50 гривень.

За ці гроші абоненти Київстар отримають додаткові 80 хвилин для дзвінків на інші мережі, які також можна використовувати і для дзвінків за кордон на популярні напрямки (Італія, Польща, Чехія, Німеччина, Росія), і збільшений обсяг МБ для доступу в інтернет.

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При цьому нові абоненти не можуть підключитися до лінійки Smart (Smart +, Smart Max, Smart Business, Smart Business ++). Для всіх старих абонентів Київстар з Нового року дані тарифи залишаться дійсними, тільки зміниться їх вартість і наповнення.

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Зміни умов для бізнесу

Крім того, з 1 січня 2022 року Київстар змінить також умови користування деякими сервісами для бізнесу.

Для всіх користувачів в середньому на 10% збільшиться вартість хвилини переадресованого дзвінка з номера 0-800, яка не змінювалася вже більше 7 років. Зміни торкнуться і вартості послуги розсилки SMS комерційного контакт-центру-до 0,55 грн за 1 SMS.

У компанії додали, що абоненти Київстар, яких торкнуться зміни, будуть проінформовані про них в SMS-повідомленнях або електронним листом не пізніше, ніж за 7 днів до їх введення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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