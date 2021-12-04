Київстар змінює тарифи: коли чекати подорожчання і на скільки

/ УНІАН

В компанії Київстар заявили про плани підвищення тарифів на послуги мобільного зв'язку.

Зміни торкнуться невеликої частини абонентів, які користуються послугами Київстару, заявив директор компанії Олександр Комаров у коментарі Ubr.ua.

Подорожчання тарифних планів варто очікувати вже в 2022 році, підкреслив він.

"Десь раз на рік ми випускаємо нову тарифну лінійку і намагаємося її наповнити якимось новим змістом", - пояснив співрозмовник.

Він зазначив, що подорожчання буде незначним і навів у приклад найбільш доступний пакет, в якому щомісячна абонплата зросла на 10 грн, з 125 грн до 135 грн.

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Директор Київстару уточнив, що середній дохід на одного абонента (ARPU) за підсумками третього кварталу цього року склав 86 грн/міс., і зріс порівняно з аналогічним періодом роком раніше приблизно на 9,5%. У планах оператора - зберегти зазначену динаміку ARPU в районі 10% до кінця 2022 року.

Комаров додав, що Київстар стимулюватиме користувачів до того, щоб ті підключалися до нових тарифних пакетів, що відрізняються від старих наповненням і новими послугами.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани ввести в Україні продаж сім-карт для мобільного зв'язку за паспортами. При цьому українців, які користуються послугами мобільного зв'язку, можуть зобов'язати реєструвати SIM-карти за паспортом.

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