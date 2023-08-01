'Київ – джерело легітимності РФ': експерт розповів, чому Путін так вчепився в Україну

Загородній зауважив, що без України Росія буде викинута з європейської політики, і статус імперії вже ніяк не підтвердиться.

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Загородній розповів, чому РФ так вчепилася в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Україна для країни-агресорки Росії є принциповим питанням, адже війна йде за легітимність російської держави. Таку думку під час чату на Главреді висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Як зазначив експерт, ще в 1996-1997 рр. американський політолог Збігнєв Бжезинський у своїй книзі "Велика шахівниця" писав, що без України Росія ніколи не стане імперією, не відродиться. Саме присутність України (як і Білорусі) у сфері впливу Москви дозволяє РФ впливати на європейські справи. Без України Росія буде викинута з європейської політики, і статус імперії вже ніяк не підтвердиться.

"Для Росії Україна є ядром імперії. Про це йдеться в книжках Плохія (Сергій Плохій – український та американський історик, - ред.) "Брама Європи" і "Втрачене царство". Легітимність Московського князівства ще з часів Івана Калити походила якраз від того, що вони називали себе єдиними спадкоємцями Київської Русі, Києва та Володимира Хрестителя. Тобто коли всього цього немає, виникає питання, а що взагалі таке Росія, навіщо вона існує. Тому для Росії не так принципово, чи є Фінляндія членом НАТО. Так, для Москви це неприємно, так, є певні питання, так, виникають проблеми з тим, що Балтійське море стає морем НАТО, і фактично Балтійський флот перестає існувати. Так, у зв'язку з цим є втрати, але вони не критичні для Росії", - сказав Загородній.

Він підкреслив, що втрата України і вступ її до НАТО – це вкрай принципове питання для Росії. Росіяни не брешуть, коли кажуть, що це питання екзистенційного існування держави і виклик для неї. Вони розуміють, що Київ не може перебувати поза ядром імперії.

"Російський божевільний політолог Холмогоров ще півроку тому написав чисту правду, пояснюючи, чому росіяни повинні знищити Україну. Він писав, що сама ідея українства в широкому розумінні (тобто не тільки мова і традиції, але також і цінності, зокрема, цінність свободи) буде підривати Росію зсередини. Тому що завдяки цій ідеї з'являється альтернатива рабам, які живуть в Росії. Сама ідея українськості створює альтернативу імперському дискурсу і розриває сутність російської держави. Холмогоров говорив, що Росія на межі втрати прикордонних областей (Курської, Брянської, Ростовської, а також Кубані), тому що культурний і військовий вплив України качає Росію вже зараз. Тому для Росії принципово, щоб Україна залишалася в її сфері впливу", - розповів Загородній.

Як зазначив політичний та економічний експерт, Росія дуже різко відреагувала на гарантії безпеки, про які заговорила Велика сімка. У Москві розуміють, що це все, з цього моменту процес неминучий – Україна є частиною Заходу, і українці розгортають свою матрицю впливу на території Російської імперії. Це означає, що Росія переходить у режим нестабільності, оскільки виникає питання легітимності існування російської держави.

"Тепер не зрозуміло, хто такі росіяни, чому вони говорять про Київську Русь і Володимира Хрестителя, адже це зовсім інша країна. А росіяни тоді хто? Джерелом легітимності російської держави є не Москва, а Київ, Україна", - підкреслив Загородній.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

За його словами, ці питання росіяни дуже чітко усвідомлюють і розуміють свої інтереси. Відповідно, для них питання вступу України до НАТО дуже принципове. Навіть якщо Грузія вступить до НАТО, це буде не настільки важливо.

"Наприклад, уявіть будинок із дуже потужним хорошим фундаментом. Але раптом із цього фундаменту витягують половину основних каменів, які тримають будинок. Камені в основі цього будинку – це і є Україна, і коли їх витягують, будинок починає валитися. Тому невступ України до НАТО – це принципове для Росії питання", - додав експерт.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Війна Росії проти України

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

Американське видання The Times пише, що "оборона" російських окупантів слабшає, а ЗСУ зуміли вийти на найважливіші висоти. На думку журналістів, українські війська порушили шляхи постачання російських військ на фронті і ускладнили швидкість їхнього переміщення. Армія України отримує можливості піти на схід від Бахмута і повернути на південь у напрямку Донецька.

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