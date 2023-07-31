'Це хитра пастка': Загородній розповів, як на Україну тиснуть щодо переговорів з РФ

Експерт зауважив, що переговорів від України будуть вимагати постійно, закликаючи вирішити все до осені або до інших дат. Але Україна так не хоче.

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Загородній розповів, як на Україну тиснуть щодо переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Останнім часом Україні почали натякати на те, що вона повинна продемонструвати якийсь успіх до кінця року, а далі – переговори з країною-агресоркою Росією. Проте переговори з РФ – це черговий обман і хитра пастка. Таку думку під час чату на Главреді висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Залужний у своїй статті для Washington Post дуже дипломатично поставив питання, мовляв, "хлопці, так ми говоримо про стандарти НАТО чи не говоримо". У перекладі з дипломатичної мови це означає приблизно наступне: хлопці, ви змушуєте українську армію воювати так, як не дозволив би собі воювати жоден генерал НАТО, зокрема, без повітряної підтримки; ви цинічно вимагаєте від України, щоб вона вбивала цвіт власної нації просто тому, що вам хочеться побачити якісь результати? Але ні, хлопці, так не буде, ми не будемо вбивати свою армію в м'ясних штурмах, як це роблять росіяни, щоб вам показати якийсь результат. Тому що Україна повинна, перш за все, показати результат самій собі", - сказав Загородній.

За його словами, переговорів від України будуть вимагати постійно, закликаючи вирішити все до осені або до інших дат. Але Україна так не хоче.

"Хто буде перемовлятися з військовим злочинцем? Західні лідери? Ну, нехай їдуть, поговорять, але без України. Це цинічно – вимагати від України результатів на полі бою, змушуючи воювати в степовій зоні без літаків. Нехай самі спробують це зробити. Тут легко підловити: Захід підтримує стандарти НАТО, але хіба за стандартами Альянсу можливий наступ без підтримки авіації на значно сильнішого противника? Ні. Про що тоді взагалі йдеться? Україна не повинна соромитися ставити питання", - підкреслив експерт.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Переговори України та Росії

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на переговори з агресором Росією на невигідних для себе умовах. За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

В Американському інституті вивчення війни сказали, що Путін відновив свою кампанію, спрямовану на запуск переговорів з Україною на вигідних Росії умовах. Аналітики відзначили, що Путін сам знову заговорив про переговори і звинувачує західний світ в тому, що союзники України, мовляв, "заважають почати діалог".

Нещодавно Путін цинічно поскаржився Африці на Україну і заклянчив перемовини. Директор Кремля Володимир Путін вигадав, що агресорка Росія напала на Україну, мовляв, через "загрози безпеці" його країні з боку західного світу.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Тарасом Загороднім:

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