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ЗСУ виходять на найважливіші висоти, є три напрямки наступу - The Times

Андрій Ганчук
30 липня 2023, 21:09 оновлено 30 липня, 21:17
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"Оборона" окупантів агресора РФ слабшає, ЗСУ порушили логістику ворога і його швидке переміщення фронтом, що відкриває нові можливості, пишуть журналісти.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ можуть рухатися в напрямку Донецька, до Маріуполя або Токмаку і Мелітополя з перспективою ізоляції Криму - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ

Сили оборони України просунулися на фронті. Вони послабили "оборону" окупантів Росії, порушили їхню логістику та отримали плацдарм для подальшого руху. Тепер ЗСУ можуть піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька, просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, потім до Мелітополя, щоб ізолювати Кримський півострів і всі російські війська.

Американське видання The Times пише, що "оборона " російських окупантів слабшає, а ЗСУ зуміли вийти на найважливіші висоти. Росіяни змушують витрачати додаткові резерви в умовах, коли наносяться удари по їхніх складах з бопріпасами в тилу.

Куди може просунутися армія України

На думку журналістів, українські війська порушили шляхи постачання російських військ на фронті і ускладнили швидкість їхнього переміщення. Армія України отримує можливості піти на схід від Бахмута і повернути на південь у напрямку Донецька.

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Крім цього, ЗСУ здатні піти на південь від Вугледара до Маріуполя, вийти до Токмамку, а потім до Мелітополя, щоб ізолювати Кримський півострів і всі російські окупаційні сили.

У статті підкреслюється, що в разі просування до Криму захоплений півострів буде у зоні ураження з боку артилерії сил оборони України і атак з повітря. Тоді, навіть без захоплення півострова, українські війська здатні встановити умови, згідно з якими перебування там російських окупантів і цивільного населення стане неможливим.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський 27 липня сказав, що ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області. Операцію з деокупації населеного пункту провели бійці 35-ї бригади та батальйон тероборони Арей.

30 липня речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла про деталі удару по Чонгарському мосту. За її словами, ЗСУ руйнують логістику військ РФ на півдні, а удар по мосту знизить пропускну здатність естакади.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень сказав, що визволення Старомайорського було унікальним. Українським бійцям довелося просуватися крізь тотальне мінування окупантами території. Експерти вважають, що ЗСУ вдалося зруйнувати першу лінію "оборони" загарбників.

Інші новини:

війська Росії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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