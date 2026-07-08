Київ безперервно атакують реактивні БПЛА: є загиблий і поранені

Моніторингові канали попереджають про рух нових реактивних безпілотників у напрямку столиці.

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Російський дрон атакував Деснянський район / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що відомо:

У Деснянському районі Києва впав російський БпЛА

Дрон вибухнув біля газорозподільної станції

Внаслідок атаки постраждали шість людей, загинула одна людина

У середу, 8 липня, у Деснянському районі Києва російський безпілотник впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. Внаслідок атаки постраждали шість людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Двоє постраждалих у Деснянському районі, де ворожий БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією. Обох поранених медики госпіталізували", - заявив міський голова о 12:56.

відео дня

Згодом Кличко уточнив, що у Деснянському районі столиці ворожий безпілотник також впав на триповерхову нежитлову будівлю поблизу ринку. Після повідомлення про вибух на місце події були направлені екстрені служби.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив атаку БПЛА у Деснянському районі.

"Станом на 13:40 вже 4 особи зазнали поранень внаслідок дронової атаки ворога", - заявив він.

Мер Києва близько 14:40 повідомив, що кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на столицю зросла до шести. Всіх поранених медики госпіталізували.

Шахед / Інфографіка: Главред

Водночас моніторингові канали фіксують у повітряному просторі Київщини реактивні безпілотники. Два БПЛА рухаються у напрямку Києва зі сторони Славутича.

"Реактивний БпЛА на Київщині, курс на Київ з півночі", - повідомили Повітряні сили.

Незабаром у столиці прогриміли нові вибухи.

За даними моніторів, відбулися пуски ще 6-8 реактивних БПЛА у напрямку Києва та області. Тривоги у столиці можуть почастішати й затягнутися до вечора.

"За оновленими даними - 6 поранених та, на жаль, одна людина загинула.Дроновий терор росія сьогодні не припиняє. Бережімо один одного", - заявив керівник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Коли РФ може завдати нового масованого удару - думка експерта

Росія не зможе довго зберігати темп масованих атак по Україні кожні кілька днів через обмежені можливості виробництва ракет, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, зараз РФ здатна виробляти близько трьох балістичних ракет на добу, тобто приблизно 90 ракет на місяць.

Експерт зазначив, що якщо Росія продовжить завдавати масованих ударів кожні три-чотири дні, її запаси балістичних ракет можуть швидко скоротитися.

"Я думаю, що цього разу Росія завдала удару всього через три доби після попередньої атаки лише з однієї причини - вона прагнула викликати паніку серед українців, продемонструвавши здатність росіян завдавати ударів кожні три-чотири доби. Але насправді Росії не вистачить надовго, якщо вона проводитиме масовані атаки кожні три-чотири доби, і дуже скоро повернеться до традиційних інтервалів між ударами – тиждень-два", - вважає Коваленко.

Атаки РФ по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 липня Київ зазнав ракетної атаки РФ. У столиці пролунало близько 10 вибухів, росіяни застосували балістичну зброю з кількох напрямків.

Згодом стало відомо, що унаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей постраждали. У Святошинському районі спалахнули адміністративна будівля та складські приміщення, також загорівся гаражний кооператив. В одному з випадків пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. У Деснянському районі пожежа виникла на території складських приміщень.

У ніч на 6 липня Росія здійснила масштабну атаку на Київ, яка спричинила значні руйнування та призвела до загибелі людей і численних поранень. Під час комбінованої атаки РФ застосувала 419 засобів повітряного нападу, з яких українська ППО знищила 363 цілі. Водночас балістичні ракети та ракета "Циркон", за попередньою інформацією, не були збиті.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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