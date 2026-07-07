Інсульт у 29 років: українська блогерка розповіла, що сталося

Молода дівчина розповіла про те, як вона перенесла інсульт і отримала інвалідність.

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Блогерка розповіла, що стало причиною її інсульту / Колаж Главред, фото Instagram / Головне фото anita_solovei anita_solovei

Коротко:

Що сталося з блогеркою

Чому вона перенесла інсульт

Молода українська блогерка Аніта Соловей, яка два роки тому пережила ішемічний інсульт, розповіла про те, у чому була причина її важкого захворювання.

Виявилося, що причиною такого стану стало куріння, зокрема електронних сигарет, а також кальянів. Цей коментар вона залишила під відео лікаря-терапевта Артема Пальна, який пояснив, чому інсульт дедалі частіше трапляється серед молодих людей.

відео дня

Аніта Соловей перенесла інсульт / Фото Instagram/anita_solovei

"А ще куріння! Я перенесла інсульт у 29 років. Причина - куріння! Електронні сигарети, кальяни. Я була прихильницею цього. А судини в цей час руйнувалися. Дуже прошу всіх, хто читає, кинути все. Я стала людиною з інвалідністю, а могло бути ще гірше. За здоров’ям стежила, проходила чек-апи. Тож кидайте курити й йдіть у спортзал. Він знижує на 33% ймовірність судинних захворювань", - підкреслила блогерка.

Аніта Соловей перенесла інсульт / Фото Instagram/anita_solovei

Вона також попередила, що необхідно відмовитися від шкідливої звички та займатися спортом.

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Про особу: Аніта Соловей Аніта Соловей - молода українська блогерка. У 2024 році блогерка Аніта Соловей перенесла ішемічний інсульт. Після цього вона частково втратила зір і на деякий час була змушена призупинити роботу.

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