Україна озвучила Путіну пропозицію щодо завершення війни: у МЗС назвали умови

Голова МЗС зазначив, що Путіну слід визнати, що він ніколи не переможе в Україні.

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Україна озвучила пропозицію для Путіна щодо закінчення війни / Колаж: Главред, фото: МЗС України, kremlin.ru

Головне із заяви Сибіги:

Україна має реалістичну пропозицію для Путіна щодо завершення війни

Для досягнення сталого миру Україна визначила чотири ключові складові

Путін не досягне своїх цілей в Україні військовим шляхом

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав чотири ключові елементи, які, за оцінкою української сторони, необхідні для завершення війни та досягнення сталого миру. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба відомства.

В МЗС вважають, що для сталого миру в Україні потрібні:

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Юридично зобов’язальні двосторонні гарантії безпеки від США;

Військова присутність партнерів на території України (так звані "boots on the ground") за американської підтримки;

Членство України в ЄС як елемент гарантій безпеки;

Посилення української армії та пакет підтримки для стримування подальшої агресії.

Міністр наголосив, що українська пропозиція щодо завершення війни є "реалістичною та здійсненною" для Путіна.

"Українська пропозиція для Путіна щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для його режиму уникнути колапсу", - наголосив міністр.

Глава Міністерства закордонних справ підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін повинен визнати, що ніколи не досягне своїх цілей в Україні на полі бою.

Чи означатиме перемир'я остаточне завершення війни - коментар військового

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Антон Дзюбенко заявив, що багато українців помилково сприймають можливу паузу в бойових діях як завершення війни.

На його думку, припинення вогню, найімовірніше, стане лише відстрочкою перед новою військовою кампанією Росії проти України.

Дзюбенко також нагадав, що Україна вже мала досвід замороженого конфлікту після 2014 року, коли діяло перемир’я, однак у 2022 році це не завадило Росії розпочати повномасштабне вторгнення, внаслідок якого фронт розтягнувся більш ніж на тисячу кілометрів.

Він наголосив, що навіть у разі досягнення політичних домовленостей про перемир’я Україна повинна буде негайно готуватися до можливої нової фази війни.

"Не знаю, в які терміни - через тиждень, місяць, рік чи кілька, але росіяни знову почнуть війну і намагатимуться окупувати наші території", - підсумував він.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - новини за темою

Президент України Володимир Зеленський заявив. що війна РФ проти України перейшла у якісно нову фазу, де ключовим полем бою стає повітряний простір. Він наголосив, що після зупинки ворога на суші та витіснення його флоту з моря, саме технології та далекобійні дрони визначатимуть подальший хід протистояння.

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що російський диктатор Володимир Путін наразі вагається між закінченням війни, оголошенням нової мобілізації або спробою втягнути НАТО у пряме протистояння через повітряні удари.

Водночас диктатор Володимир Путін раніше стверджував, що Росію нібито неможливо перемогти на полі бою, а Захід, за його словами, не досягає успіху у військовому протистоянні та "переходить до інших методів впливу".

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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