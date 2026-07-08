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Вбрання за космічну ціну: онука Ротару викликала фурор на Тижні моди в Парижі

Христина Трохимчук
8 липня 2026, 10:02
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Софія Євдокименко потрапила до списку найстильніших гостей престижної модної події у вбранні, вартість якого сягала астрономічної суми.
Соня Євдокименко - Тиждень моди в Парижі
Соня Євдокименко - Тиждень моди в Парижі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Євдокименко, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

  • Софія Євдокименко з'явилася на Тижні моди в Парижі
  • Скільки коштував розкішний аутфіт моделі

Онука легендарної співачки Софії Ротару, модель Софія Євдокименко, викликала фурор на Тижні високої моди в Парижі. Її ефектний образ вартістю понад 1,7 мільйона гривень привернув увагу зарубіжних модних видань, повідомляє OBOZ.ua.

Американське модне видання The Zoe Report включило українку до добірки найстильніше вбраних гостей заходу. Журналісти відзначили Софію завдяки яскравому театральному силуету на показі Schiaparelli.

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Образ Соні Євдокименко за 1,7 мільйона гривень
Образ Соні Євдокименко за 1,7 мільйона гривень / фото: instagram.com, Соня Євдокименко

"Серед них була інфлюенсерка та модель Софія Ів, яка одягла сміливий червоний топ із баскою та великими рюшами, що обрамляли плечі й талію", - зазначили в модному виданні.

Соня Євдокименко на Тижні моди
Соня Євдокименко на Тижні моди / фото: instagram.com, Соня Євдокименко

Для модного виходу Софія обрала ексклюзивний тотал-лук, загальна вартість якого перевищує 40 тисяч євро (понад 1,7 мільйона гривень). Наряд складався з червоного безрукавного топа в рубчик за 4800 євро, який модель оригінально одягла задом наперед, кремових широких штанів зі складками та чорним поясом за 2900 євро, а також бежевих замшевих туфель.

Соня Євдокименко на показі Schiaparelli
Соня Євдокименко на показі Schiaparelli / фото: instagram.com, Соня Євдокименко

Свій образ Євдокименко доповнила двома масивними золотими браслетами у вигляді китичок вартістю 7500 євро кожен та невеликою золотою металевою сумочкою у формі долоні з серцем на ланцюжку вартістю 14 тисяч євро. Таким чином, лише аксесуари в образі онуки Ротару обійшлися в 29 тисяч євро (майже 1,5 мільйона гривень).

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Про персону: Соня Євдокименко

Соня Євдокименко - онука української співачки Софії Ротару, модель. Переїхала до США, де орендує розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю і вже знялася для багатьох зарубіжних глянцевих видань.

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