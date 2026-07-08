В Азовському морі уражено дев'ять танкерів РФ: 'Мадяр' розповів про полювання СБС

СБС відзвітували про 21 уражене судно та 53 цілі на тимчасово окупованих територіях.

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Танкери тіньового флоту атаковані в Азовському морі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези:

СБС уразили 9 танкерів рф за ніч

Загалом за 72 години - 21 судно

Уражено 53 військові цілі на ТОТ

Підрозділи Сил безпілотних систем України вночі 8 липня уразили дев'ять танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. Загалом за останні 72 години було уражено 21 судно. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді у Telegram.

"Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі", - повідомив він. відео дня

Операцію виконували пілоти підрозділів "Кайрос" 414-го окремого полку СБС "Птахи Мадяра", 413-го окремого полку СБС "Рейд" та 1-го окремого центру СБС. Також протягом ночі, за словами "Мадяра", українські безпілотники уразили 53 військові цілі в оперативній глибині російських окупаційних військ у Криму та на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Бровді заявив, що за ніч було уражено ще шість електропідстанцій. Загалом у період з 1 до 8 липня, за даними СБС, було уражено 50 енергооб’єктів.

Дивіться відео ударів по російських танкерах:

Удари по тіньовому флоту РФ / Фото: скріншот

Як можна зупинити тіньовий флот Росії - думка експерта

В інтерв'ю Главреду уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що приблизно 70% суден так званого російського "тіньового флоту" вже перебувають під міжнародними санкціями. Точна кількість таких танкерів залишається предметом дискусій, оскільки залежить від підходу до підрахунку.

"Просте припущення, що танкерів "тіньового флоту" - близько тисячі, з них під санкціями орієнтовно 700", - зазначив він.

За словами Власюка, саме внесення до санкційних списків не гарантує припинення роботи флоту - потрібні механізми, які реально ускладнюють його діяльність. Він розповів, що Україна пропонує партнерам кілька напрямів дій: фактичну зупинку руху окремих танкерів, включення їхніх капітанів до персональних санкційних списків, а також обмеження можливостей суден через тиск на страховиків і операторів, які їх обслуговують.

Удари по російських танкерах - останні новини

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк зробив заяву щодо фінансового стану Кремля. Він підкреслив, що критичне падіння нафтогазових доходів Кремля суттєво вплине на подальше фінансування війни проти України.

Зазначимо, що у ніч на 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили вісім танкерів із паливом так званого тіньового флоту Росії в Азовському морі. Командувач СБС Роберт Бровді повідомив, що оператори підрозділу "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" вивели з ладу судна, які перебували під міжнародними санкціями.

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два російські танкери з бензином, які прямували з Таганрога до окупованого Криму. Також під ударом опинилися нафтобаза в Керчі, два комплекси С-400 та радіолокаційна станція "Небо-У".

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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