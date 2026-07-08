В Одесі чоловік взяв в заручники людей у перукарні – що відомо

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 вранці.

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Чоловік захопив заручників в Одесі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

В Одесі чоловік зачинився в перукарні з людьми

Поліція розпочала перемовини та спецоперацію

Інцидент завершився без постраждалих

В Одесі невідомий чоловік взяв у заручники двох людей у салоні краси. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що правоохоронці перебувають біля будівлі салону краси, де стався інцидент, там також чергує бригада екстреної медичної допомоги.

відео дня

Речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна розповіла, що інцидент стався у Хаджибейському районі Одеси. Там невідомий чоловік зайшов до перукарні та зачинився там разом із кількома відвідувачами. На місце негайно виїхали правоохоронці.

Відомо, що повідомлення про подію надійшло на спецлінію 102 вранці. Чоловік зайшов до приміщення перукарні та відмовився відчиняти двері.

Гірдвіліс додала, що людям, які перебували всередині, він жодних погроз не висловлював.

На місце виїхали одразу кілька підрозділів:

екіпажі патрульної поліції;

слідчо-оперативна група територіального підрозділу;

співробітники спецпризначення.

З чоловіком, який зачинився в приміщенні, розпочали перемовини. Паралельно правоохоронці встановлювали всі обставини того, що сталося. Зрештою двері перукарні вдалося відчинити.

"Чоловік не завдав шкоди жодному з присутніх, і зараз з ним спілкується поліцейський", - наголосила речниця поліції.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Тернополі 18 червня озброєний чоловік забарикадувався у квартирі та утримував там жінку. Він відмовлявся виходити з квартири, але врешті його вдалося затримати.

У Запоріжжі під час проведення санкціонованого обшуку стався напад на працівників поліції, внаслідок якого троє правоохоронців отримали ножові поранення. Нападник загинув на місці після застосування табельної зброї одним із поліціянтів.

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