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Коли очікувати нового масованого обстрілу РФ: Коваленко розкрив терміни

Олексій Тесля
7 липня 2026, 18:41
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За останній місяць Росія випустила по Україні 70 балістичних ракет, наголосив Олександр Коваленко.
З’явився прогноз щодо нових ударів РФ по Україні / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот ​

Головне із заяв Коваленка:

  • За місяць Росія запустила по Україні 70 балістичних ракет
  • РФ повернеться до інтервалів між ударами – тиждень-два

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував цикл виробництва ракет у країні-агресорі РФ.

"Зараз РФ стабільно виробляє три балістичні ракети на добу, тобто за місяць вона здатна виготовити 90 таких ракет. Якщо з постачанням необхідних компонентів усе гаразд, то за місяць може бути вироблено й понад сотню балістичних ракет", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт зазначає, що за останній місяць Росія запустила по Україні 70 балістичних ракет:

  • за цей час вдалося накопичити 20 ракет, які надійшли на склади;
  • якщо за місяць РФ виготовила 90 ракет, а запустила 100, то, відповідно, 10 вона взяла із запасів, сформованих раніше.

"Удар у ніч на 6 липня не міг бути забезпечений виключно за рахунок внутрішнього виробництва за три дні з моменту попередньої атаки. Адже по Україні прилетіло не 12 ракет, а 23. Росія не могла за цей проміжок часу виготовити 23 балістичні ракети, тобто під час цієї атаки використовувалися НЗ, тобто накопичені запаси", - уточнив Коваленко.

На його думку, якщо Росія підтримуватиме такий високий рівень інтенсивності ударів, як зараз, тобто кожні три доби, то через місяць її запаси балістичних ракет можуть вичерпатися. Тому росіяни продовжуватимуть виробляти нові ракети, але водночас просто перейдуть на більш жорстку економію.

При цьому співрозмовник також припускає, що незабаром росіяни повернуться до традиційного циклу ракетних ударів по Україні – раз на один-два тижні.

"Я думаю, що цього разу Росія завдала удару всього через три доби після попередньої атаки лише з однієї причини - вона прагнула викликати паніку серед українців, продемонструвавши здатність росіян завдавати ударів кожні три-чотири доби. Але насправді Росії не вистачить надовго, якщо вона проводитиме масовані атаки кожні три-чотири доби, і дуже скоро повернеться до традиційних інтервалів між ударами – тиждень-два", – підсумував він.

Коли очікувати нового масованого обстрілу РФ: Коваленко розкрив терміни
/ Главред

Нічна атака балістичними ракетами: у ЦПД пояснили можливі цілі ударів

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував нічний обстріл Києва, висловивши думку, що застосування балістичних ракет у цьому випадку не переслідує вирішальних військових завдань і має скоріше демонстративний характер.

За його оцінкою, подібні атаки розраховані насамперед на інформаційний та психологічний ефект. Коваленко вважає, що таким чином російське керівництво прагне вплинути на сприйняття подій усередині власної країни, відволікаючи увагу суспільства від внутрішніх проблем, зокрема повідомлень про дефіцит палива та черги на автозаправних станціях.

Також голова ЦПД зазначив, що удари по цивільній інфраструктурі можуть використовуватися як елемент інформаційної кампанії, спрямованої на створення певного суспільного резонансу та підтримку пропагандистського порядку денного.

Як писав "Главред", російська атака на Київ у ніч на 6 липня призвела до масштабних руйнувань і нових жертв. За даними міської військової адміністрації, внаслідок цього є загиблі та багато постраждалих.

Раніше повідомлялося, що ППО не збила жодної балістичної ракети та "Циркону". Ворог завдав комбінованого удару по Києву, задіявши 419 засобів повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому ППО не збила балістичні ракети. Найбільша кількість жертв зафіксована в Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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