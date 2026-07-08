Скасування виборів в РФ заради мобілізації: чи піде Кремль на такий крок

Наразі у Росії немає технічних причин, які завадять ворогу провести мобілізацію, подібну до тієї, що відбулась у 2022 році.

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Нова хвиля мобілізації в РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Чи можлива нова мобілізація в Росії

Що може змусити Кремль піти на цей крок

Чи можуть скасувати вибори в РФ заради мобілізації

Чи вплине мобілізація на ситуацію на фронті

Останніми днями в ЗМІ з’являється все більше повідомлень про те, що диктатор Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію в Росії. Не виключено, що йому це потрібно для того, щоб виправити ситуацію на фронті. Зокрема, найбільше обговорень викликає питання про те, коли Путін може піти на такий крок.

Главред вирішив розібратися, чи наважаться в Росії оголосити мобілізацію та коли це може відбутися.

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Чи може Росія провести нову мобілізацію в 2026 році

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю для РБК-Україна заявив, що у Росії немає технічних перепон, аби провести мобілізацію.

Він додав, що у Росії немає технічних причин, які завадять провести мобілізацію, подібну до тієї, що відбулась у 2022 році. Тоді вони провели часткову мобілізацію населення.

"Вони мобілізували біля 450 тисяч протягом одного року. Чи можуть зробити щось подібного масштабу? Можуть. Технічно їм нічого не заважає. Те, що вони не хочуть цього робити, - це факт. Але якщо побачать, що іншого варіанту не існує, вони це зроблять", - вважає Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Що може підштовхнути РФ до проведення мобілізації

Військовий експерт Микола Бєлєсков переконаний, що Росія може готувати новий масштабний етап мобілізації, через складнощі на фронті та обмеженість чинної воєнної стратегії.

За його словами, Кремль не готовий знижувати рівень політичних амбіцій щодо України, тоді як ситуація на полі бою для РФ "буксує через різницю між втратами та можливостями поповнення особового складу".

Експерт зазначає, що у цьому контексті зростає ймовірність нової хвилі мобілізації, для якої в Росії вже сформовано необхідну інфраструктуру.

"Мобілізація щонайменше дозволить далі продовжувати тиск на Україну і виграти час, протягом якого в уяві Кремля щось може змінитися на користь РФ", - сказав він.

Чи може Росія відмінити вибори і провести мобілізацію

Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко в ефірі Radio NV висловив свою думку щодо того, чи може Росія відмінити заплановані на вересень вибори до Держдуми РФ і провести мобілізацію ще до жовтня.

"Міністерство оборони Російської Федерації видало наказ, згідно з яким можна брати в армію людей без проходження медичної комісії. Тобто це говорить про те, що, якщо справді вони планують провести масову мобілізацію, умовно, пів мільйона чи більше людей набрати, це говорить про те, що їм не потрібні вже ніякі медичні комісії. Вони просто викликають людей, говорять, що ви йдете воювати і на цьому все завершується", - наголосив він.

Експерт переконаний, що це різко прискорило б процес мобілізації в Росії через скорочення кількості бюрократичних процедур.

Денисенко також відповів на чутки про те, що Росія "може відмінити навіть вересневі вибори і провести мобілізацію значно раніше, ніж багато хто вважав, що це буде в жовтні".

"Думаю, що поки Кремль боїться йти саме на такий сценарій, але те, що він лежить на столі і те, що його розглядають на повному серйозі, - це, напевно, все ж таки правда", - припустив аналітик.

Мобілізація може викликати незворотні процеси всередині РФ

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в коментарі 24 Каналу розповів, що росіяни уже готуються до мобілізації, але для цього мають виконати низку "домашніх завдань". Одне з них – контракти.

На його думку, росіяни просувають цю ідею, бо у них не так багато варіантів, щоб змінити ситуацію на свою користь.

"Дедалі більше нафтопереробних заводів, логістичних об'єктів зазнають ураження, посилюється криза. Вона вже почала стосуватися російської армії. Це підтверджують втрати темпу наступальних дій на деяких напрямках", - підкреслив він.

Експерт зауважив, що проблема з мобілізацією полягає в тому, що викликає напругу в депресивних віддалених регіонах.

"Кремль не міг цього контролювати. Аналітики нашого центру навіть фіксували, що підрозділи Росгвардії, які мали вирушити на фронт, – все-таки залишали на місцях для стабілізації ситуації", - наголошує Жмайло.

За його словами, сьогодні Росія знову може піти на такий відчайдушний крок, але перед нею стоїть низка нерозв'язаних проблем.

"Тому частина оточення російського диктатора розуміє, що мобілізація може викликати незворотні процеси всередині Росії. Можливо, на цьому етапі Кремль спробує спершу збалансувати лінію бойового зіткнення, знайти протидію для наших повітряних ударів, а тоді повернутися до ідеї мобілізації", - роздумує експерт.

Чи змінить мобілізація в РФ ситуацію на фронті

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко переконаний, що нова хвиля мобілізації в Росії не зможе кардинально змінити становище російських військ на полі бою.

На його думку, якщо восени російська влада зважиться на нову мобілізаційну кампанію, її головною метою стане поповнення втрат особового складу.

"Навіть у випадку такого рішення восени, Росія лише лататиме дірки на фронті, які утворюються внаслідок великих втрат і набору меншої кількості людей, ніж втрати", - підкреслив він.

Крім того, Коваленко вважає, що мобілізація не вирішить і інших труднощів, з якими стикається Росія. Зокрема, удари України по військовій інфраструктурі та ресурсах триватимуть, а існуючі проблеми із забезпеченням залишаться актуальними.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Росія може провести лише часткову мобілізацію

Начальник штабу батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Антон Дзюбенко висловив думку, що, найімовірніше, мобілізація в Росії буде частковою.

"Навряд чи Кремлю потрібна масова мобілізація, яка здатна посилити невдоволення в суспільстві. Адже ворог уже використав досить значний ресурс, укладаючи контракти за гроші з ув’язненими. Тоді лави їхньої армії поповнили, умовно кажучи, не найкращі представники Російської Федерації. Тому в такій ситуації росіяни розуміють, що існує ризик загальної мобілізації", - каже військовий.

Він прогнозує, що мобілізація буде точковою, щоб задовольнити потреби, які є актуальними на даний момент.

"Наразі головною метою для росіян залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей. Тому варто очікувати мобілізації", - підсумував він.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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