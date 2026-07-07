Росія може відкрити новий фронт: в ДПСУ попередили про загрозу для однієї області

У прикордонній службі пояснили, де насправді ворог накопичує сили для можливого просування вглиб території України.

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Наступ на Чернігівщину - ДПСУ розповіли про плани Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Демченко:

Ворог може імітувати наступ навіть без ресурсів

Плани Кремля відстежує Генштаб ЗСУ

Обстріли на Чернігівщині фіксують щодня

Росія розглядає можливість наступу на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів - такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі 24 Каналу.

За словами речника, українське командування вже враховує подібний варіант розвитку подій і не виключає спроб розширити зону контролю саме на цьому напрямку.

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"Ворог у межах Чернігівщини може планувати спроби розширення зони свого контролю й просування саме по цьому напрямку", - заявив речник ДПСУ.

Демченко додав, що останнім часом активних дій піхотних чи диверсійно-розвідувальних груп противника вздовж кордону з Росією в межах Чернігівської області не фіксували.

Що відомо про плани Кремля

Оцінка можливих дій ворога формується на основі даних розвідки та інших підрозділів Сил оборони, а не лише спостережень безпосередньо на кордоні. Наявної інформації достатньо, щоб орієнтовно розуміти напрямок майбутніх кроків Росії, хоча підтвердити конкретні терміни чи масштаб наразі неможливо.

"Не можна наразі підтвердити, що ворог, до прикладу, накопичив необхідний ресурс для того, щоб здійснити масштабне вторгнення. Але також не можна виключати й того, що навіть попри відсутність достатніх сил, певна імітація або застосування наявних сил буде здійснена", - відзначив він.

Мета такої тактики, пояснив Демченко, полягає в тому, щоб змусити Україну перекидати додаткові сили на другорядний напрямок, відволікаючи їх від ділянок, де точаться найзапекліші бої. За його словами, ситуація перебуває під контролем, що дозволяє відстежувати, коли саме і що конкретно може вдіяти Росія на Чернігівському напрямку.

Де на кордоні найгарячіше

Попри увагу до Чернігівщини, найбільшу активність противника наразі фіксують в іншому регіоні.

"При цьому, якщо оцінювати ситуацію на кордоні з Росією, то найбільша активність ворога спостерігається на Харківщині. Також певні активні бойові дії відбуваються у межах Сумської області у зонах, де ворог раніше зміг певним чином просунутися вглиб території нашої держави", - пояснив Андрій Демченко.

Найскладніша ситуація станом на зараз склалася в межах Великобурлуцької громади Харківської області. На Чернігівщині активності противника наразі не фіксують, хоча обстріли з боку Росії там відбуваються щодня - так само, як у Сумській та Харківській областях, де інтенсивність трохи вища.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу на Чернігівщині - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські війська не відмовилися від намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону.

За його словами, у Чернігівській області можливе пожвавлення дій противника наразі обмежуватиметься переважно прикордонною смугою і проявлятиметься у вигляді поодиноких рейдів або диверсійних акцій. Експерт також зазначив, що угруповання російських військ у Брянській області поки не має достатньої чисельності для створення серйозної загрози безпосередньо для Чернігівщини.

"Водночас за станом цього угруповання необхідно постійно спостерігати, адже поки що воно не є достатньо боєздатним для формування масштабної загрози", - вказав він.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що Росія посилила наступ на Харківщині. Він підкреснив збільшення кількості атак на Лиманському напрямку. Лише за добу російські окупанти втратили близько 300 солдат.

Він також повідомляв, що російські війська на Харківщині змінили тактику. Він пояснив, що ставка на малі групи стала причиною зниження застосування бронетехніки. За його словами, на окремих відтинках ворогу вдалося проникнути через державний кордон і тривають бої у Граневі та Козачій Лопані.

Reuters повідомив, що на підступах до Костянтинівки вже відбуваються зіткнення. Агентство зазначило невеликі групи окупантів намагаються проникнути на околиці міста. Аналітики вказали, що українські сили продовжують стримувати наступ на підступах до Костянтинівки.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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