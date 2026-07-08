Навроцький поговорив із Зеленським та зробив несподівану заяву – що він сказав

Навроцький додав, що його позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна.

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Навроцький зробив заяву про діалог з Україною / колаж: Главред, фото: Офіс президента, president.pl

Головне із заяви Навроцького:

Київ і Варшава мають підтримувати діалог

Історичні питання не скасовують співпраці

Росія залишається спільною загрозою для обох країн

Президент Польщі Кароль Навроцький під час вечері лідерів перед самітом НАТО в Анкарі розповів про розмову з Володимиром Зеленським та заявив, що Київ і Варшава мають продовжувати діалог, незважаючи на розбіжності.

Незважаючи на останні конфлікти, Навроцький не став акцентувати на розбіжностях, передає кореспондентка Європейської правди.

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Він заявив про потребу діалогу між державами-сусідами, які мають спільного ворога - Росію, "незалежно від певних двосторонніх напруженостей".

"Моя позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна. Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку РФ. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею в конфлікті", - наголосив президент Польщі.

Коли можливий пік в ескалації відносин між Польщею та Україною

Голова Офісу президента Кирило Буданов вважає, що найгостріша фаза напруги у стосунках з Польщею ще попереду і може настати вже цього тижня - 11 липня минає річниця Волинської трагедії.

"Він (пік напруги) точно буде попереду. 11 липня буде річниця Волинської трагедії. З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться", - наголосив він.

За його словами, у разі недружніх кроків з боку Варшави реакція з української сторони точно буде, "мовчки сидіти ніхто не буде".

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Скандал із Польщею - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найвищої державної нагороди країни. Він пояснив своє рішення конфліктом навколо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії.

Також Польща вирішила не передавати Україні свої останні винищувачі МіГ-29, а списати та утилізувати їх. Йдеться про 14 літаків, які раніше розглядалися як потенційна військова допомога Києву.

Історик, колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович говорив, що зростання рейтингу президента Польщі Кароля Навроцького ґрунтується виключно на антиукраїнських заявах. Змінити це будь-яким чином з української сторони неможливо.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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