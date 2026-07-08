У РФ помер зірка серіалу "Бандитський Петербург"

Коротко:
- Чим прославився актор
- Від чого він помер
У терористичній Росії стало відомо про те, що помер популярний актор Арташес Алексаняна, який зіграв у популярних серіалах "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів" та інших.
Як пишуть російські пропагандисти, за попередніми даними, у артиста була онкологія. За три дні до смерті 64-річний Арташес Алексанян потрапив до лікарні, в ніч на 6 липня його серце перестало битися… "Востаннє я чула його голос за чотири дні до смерті. Я так сподівалася, що він одужає. Він обіцяв, що якщо йому стане краще, ми зустрінемося", - поділилася одна з колег актора. Поховають знаменитість 9 липня в його рідному Єревані.
Артист був одружений, у нього є діти та онуки.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала за кордон, продала за копійки свою розкішну квартиру в Маямі, вартість якої обчислюється мільйонами доларів.
Раніше також американський актор Меттью Макконахі, який виховує трьох дітей разом зі своєю дружиною Каміллою, показав свого дорослого сина.
Вас також може зацікавити:
- Помер популярний український режисер і продюсер
- Чому не можна залишати фотографії померлих на стіні: думка психологів і прикмети
- Помер актор із "Гаррі Поттера" та "Індіани Джонса"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред