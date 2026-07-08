У РФ помер зірка серіалу "Бандитський Петербург"

У терористичній Росії помер зірка кримінальних серіалів.

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У РФ помер зірка кримінальних серіалів / Фото Стархіт

Коротко:

Чим прославився актор

Від чого він помер

У терористичній Росії стало відомо про те, що помер популярний актор Арташес Алексаняна, який зіграв у популярних серіалах "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів" та інших.

Як пишуть російські пропагандисти, за попередніми даними, у артиста була онкологія. За три дні до смерті 64-річний Арташес Алексанян потрапив до лікарні, в ніч на 6 липня його серце перестало битися… "Востаннє я чула його голос за чотири дні до смерті. Я так сподівалася, що він одужає. Він обіцяв, що якщо йому стане краще, ми зустрінемося", - поділилася одна з колег актора. Поховають знаменитість 9 липня в його рідному Єревані.

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Помер популярний російський актор / Фото Стархіт

Артист був одружений, у нього є діти та онуки.

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