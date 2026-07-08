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Ракетний удар по Києву: зафіксовані пожежі, є загибла та поранені

Марія Николишин
8 липня 2026, 07:53оновлено 8 липня, 09:23
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Унаслідок нічного ракетного удару в столиці спалахнули пожежі в адміністративних і складських будівлях.
Ракетний удар по Києву: зафіксовані пожежі, є загибла та поранені
Наслідки удару по Києву / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Вночі росіяни завдали ракетного удару по Києву
  • Постраждали двоє людей, одну з них госпіталізували
  • Пожежі виникли у двох районах міста

У ніч на середу, 8 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, у місті виникли пожежі одразу у двох районах - Святошинському та Деснянському. Про це повідомили в ДСНС.

Наслідки удару у Святошинському районі

У Святошинському районі вогонь охопив адміністративну будівлю та складські приміщення. Постраждали двоє людей, одну особу госпіталізували.

відео дня

За іншою адресою в цьому ж районі загорівся гаражний кооператив, пожежу там уже ліквідовано.

"Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї", - додали в ДСНС.

Ситуація в Деснянському районі

У Деснянському районі удар спричинив пожежу на території складських приміщень.

Рятувальники говорять, що решту осередків займання по місту вже локалізовано.

"На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко о 08:25 написав, що внаслідок російської атаки загинула жінка.

"На жаль, маємо інформацію, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз - 1 загибла та 2 осіб - поранені. Щирі співчуття рідним та близьким", - додав він.

  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС
  • Удар по Києву 8 липня
    Удар по Києву 8 липня фото: ДСНС

Коли може відбутися новий масований обстріл

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що зараз РФ стабільно виробляє три балістичні ракети на добу, тобто за місяць вона здатна виготовити 90 таких ракет.

За його словами, якщо Росія підтримуватиме такий високий рівень інтенсивності ударів, як зараз, тобто кожні три доби, то через місяць її запаси балістичних ракет можуть вичерпатися.

"Я думаю, що цього разу Росія завдала удару всього через три доби після попередньої атаки лише з однієї причини - вона прагнула викликати паніку серед українців, продемонструвавши здатність росіян завдавати ударів кожні три-чотири доби. Але насправді Росії не вистачить надовго, якщо вона проводитиме масовані атаки кожні три-чотири доби, і дуже скоро повернеться до традиційних інтервалів між ударами – тиждень-два", - переконаний він.

Ракетний удар по Києву: зафіксовані пожежі, є загибла та поранені
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов зробив заяву щодо ризиків повторення атак з боку Росії. Він підкреслив, що ймовірні терміни нового масованого удару РФ залишаються невизначеними через значні запаси ракет у країни-агресора.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців заявив про підготовку РФ чергової атаки. За його словами, попередження про підготовку нового масованого удару РФ має спонукати міжнародних партнерів пришвидшити постачання систем ППО.

Як раніше повідомляв Главред, пресслужба Нафтогазу висловила позицію щодо ситуації на видобувних об'єктах компанії. Пресслужба звернула увагу на складні наслідки масованих ударів БПЛА на об'єктах Нафтогазу і закликала профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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