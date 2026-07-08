Путін готує бунт еліт власними руками: що може стати останньою краплею

Політологиня пояснила, чому арешт Іллі Трабера здатен стати каталізатором заколоту серед російських еліт.

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Заколот проти Путіна в Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне із заяви Курносової:

Путін сам провокує бунт серед еліт РФ

Арешт Трабера є сигналом небезпеки для оточення диктатора

Диктатор Володимир Путін власноруч провокує заколот серед російської еліти. Зокрема, поштовхом до цього стало затримання людини, яка найбільше знає про те, як він заробляв свої перші гроші у Петербурзі. Про це в інтерв’ю Главреду розповіла секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

"Путін робить усе, щоб бунт еліт відбувся. Він готує такий бунт власними руками", - наголосила вона. відео дня

Що означає арешт Трабера

Експертка згадала про затримання бізнесмена Іллі Трабера, який стояв біля витоків самого Путіна як політичного діяча, який знає все про 90-ті роки і про те, як Путін заробляв свої перші гроші в Петербурзі.

Вона підкреслила, що чоловіка виманили з Латвії на Петербурзький економічний форум, а одразу після його завершення взяли під варту.

За її словами, така операція не могла відбутися без особистої згоди глави Кремля.

"Такий арешт без згоди Путіна неможливий. І заарештувати його приїхав із Москви особисто перший заступник директора ФСБ Сергій Корольов", - підкреслила Курносова.

Аналітикиня переконана, що цей крок є прямим сигналом для решти наближених до диктатора людей.

"Усе це свідчить про те, що хитаються основи. Мабуть, Путін вважає, що йому не потрібні люди, які занадто добре його знають. Коли диктатор починає розривати старі зв'язки, це сигнал для решти представників еліти: ніхто не захищений і ніхто не перебуває в безпеці", - сказала вона.

Чому елітам вигідніше ризикнути, ніж мовчати

Курносова додає, що страх перед власною долею здатен об'єднати навіть тих представників оточення Путіна, які досі уникали відкритої змови.

"Саме в такій ситуації дійсно може почати назрівати змова еліт. Адже вони починають розуміти, що їх у будь-якому разі або посадять, або вб'ють. Ми не знаємо, скільки залишилося Траберу, якщо він перебуває в лікарні. У такій ситуації краще ризикнути, ніж закінчити, як Пригожин", - переконана вона.

Крім того, на її думку, саме затримання Трабера може стати вирішальним поштовхом до дій.

"На мій погляд, такою "останньою краплею" може стати саме арешт Іллі Трабера. Зараз представники еліти повинні подолати внутрішній страх і недовіру один до одного та почати домовлятися заради власного порятунку", - каже експертка.

Вона зауважила, що всередині путінського оточення давно існує поділ на два табори - одні орієнтуються на Китай, під який Кремль уже фактично поставив країну, інші й досі тяжіють до Заходу.

"Багато хто хотів би відновлення відносин із Заходом, але це неминуче вимагатиме і припинення війни з Україною, і внутрішніх змін у самій Росії. Це й є та точка розколу, на якій еліти можуть почати розколюватися прямо зараз", - підсумувала Курносова.

Дивіться відео, в якому Ольга Курносова розповіла про розкол путінської еліти, бунт російських військових і революційні сценарії, які можуть чекати на Росію:

Лояльність до Путіна знижується

Політолог, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський говорив, що рівень лояльності до Путіна дійсно знижується через те, що Путін не хоче закінчувати війну.

За його словами, ця тенденція може бути довгостроковою, тому що війна й надалі може ще довго не закінчуватися.

"Росіяни перестають вірити в те, що війна нарешті може закінчитися. А раз вони перестають у це вірити, вони починають не довіряти - як це звучить у мові соцопитувань - і насправді бути незадоволеними Путіним. Тому що вони розуміють: це особисто його заслуга, що цього не відбувається. Він той стопор, який не дозволяє закінчити війну", - підкреслив він.

Ймовірність бунту в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Іван Преображенський заявляв, що Путін ще не став настільки альтернативним, щоб російські еліти серйозно почали замислюватися про наступника.

Дані Інституту вивчення війни свідчать про те, що Кремль розпочав непублічну підготовку до заміни керівників одразу трьох стратегічно важливих регіонів Росії - Бєлгородської, Брянської областей та Республіки Дагестан.

Економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов говорив, що не виключено, що росіяни ставатимуть сміливішими і все частіше називатимуть ім’я Путіна. Якщо влада ослабне і не зможе придушити все це в зародку, процес набуде масового характеру.

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Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

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