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Пугачова "продала" елітну квартиру за 1 долар: хто її купив

Олена Кюпелі
7 липня 2026, 23:39
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Алла Пугачова знайшла нову власницю для своєї елітної нерухомості у США.
Алла Пугачова - хвороба
Алла Пугачова позбулася квартири / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

  • Хто став новим власником квартири
  • Чому така сума

Популярна російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала за кордон, продала за копійки свою розкішну квартиру в Маямі, ціна якої обчислюється мільйонами доларів.

Як пишуть російські пропагандисти, елітну нерухомість на першій лінії океану Алла Борисівна придбала ще в березні 2004 року. Її квартира розташована на площі 285 квадратних метрів у легендарному житловому комплексі Majestic Tower, у найпрестижнішому районі Маямі - Бел-Харбор.

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Орбакайте стала власницею нової квартири / Фото 7Дней

Усередині квартири співачки - три просторі спальні, чотири ванні кімнати та величезні панорамні вікна з видом на Атлантичний океан. Понад двадцять років тому Алла Пугачова купила квартиру за 2 мільйони 50 тисяч доларів.

Так, виявилося, що власницею квартири стала Крістіна Орбакайте, яка отримала всі права на неї за ціною - всього 1 долар.

Алла Пугачова з паличкою
Алла Пугачова фактично подарувала квартиру / фото: instagram.com, Максим Галкін

Напередодні Орбакайте залишила співвласником свого чоловіка, який має громадянство США. Пізніше подружжя переоформило квартиру на власні закриті трасти, що гарантовано захищає її від будь-яких судів, перевірок і кредиторів.

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Про особу: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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