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Палають НПЗ, танкери, аеродром і мости: Зеленський заявив про відплату Росії

Руслана Заклінська
8 липня 2026, 13:41
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ЗСУ уразили Саратовський НПЗ та "ТАІФ-НК", аеродром "Борисоглебськ" і шість танкерів у Чорному та Азовському морях.
Палають НПЗ, танкери, аеродром і мости: Зеленський заявив про відплату Росії
Удари по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Уражено НПЗ у Саратові та Татарстані
  • Знищено шість танкерів "тіньового флоту"
  • Влучили по аеродрому "Борисоглебськ"

Україна відповідає на російські удари та затягування війни, завдаючи ударів по цілях на території Росії. Українські далекобійні засоби уразили об’єкти у кількох російських регіонах, зокрема Саратовській області, Татарстані, Башкортостані та Воронезькій області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна цілком справедливо відповідає Росії на її удари по нашій країні та на затягування війни. Сьогодні наші далекобійні санкції досягли Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану, відстань від лінії фронту близько 800, 1400 і 1500 кілометрів. Також – Воронезького регіону, це близько 300 кілометрів від нашого кордону", - повідомив глава держави.

відео дня

Президент подякував українським військовим і спецслужбам за проведені операції. Він зазначив, що було уражено Саратовський нафтопереробний завод, а бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по нафтопереробному підприємству в Татарстані.

"Росіяни повинні відчувати, що їхня держава веде цю війну. Дякую всім, хто допомагає захищати Україну!" - наголосив Зеленський.

Дивіться відео пожеж в Нижньокамську:

Палають НПЗ, танкери, аеродром і мости: Зеленський заявив про відплату Росії
Пожежа в Нижньокамську / Фото: скріншот

Заява Генштабу ЗСУ

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, українські військові уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

"Саратовський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність - близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора", - розповіли у відомстві.

Водночас українські сили уразили нафтопереробний завод "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан). На підприємстві також зафіксували вибухи та займання.

За даними Генштабу, "ТАІФ-НК" є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. До його складу входять НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків. Потужність переробки нафти перевищує 7 млн тонн на рік, а загальна потужність комплексу - понад 8 млн тонн.

Палають НПЗ, танкери, аеродром і мости: Зеленський заявив про відплату Росії
Мапа ударів України в ніч на 8 липня / Фото: t.me/andriyshTime

Також під удар потрапив військовий аеродром "Борисоглібськ" у Воронезькій області Росії. Результати ураження та розмір збитків наразі встановлюються.

"Уражено шість танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять - в Азовському. Судна були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Окрім цього, напередодні українські сили атакували автомобільні мости в районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області РФ. Як зазначили у Генштабі, ці об’єкти використовувалися російськими військами для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт - експерт назвав умову

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар прокоментував наслідки ударів по нафтопереробній галузі Росії. За його словами, проблеми з паливом можуть вплинути на ситуацію на фронті, однак усе залежить від ефективності порушення логістики постачання для російської армії.

Експерт зазначив, що забезпечення військ пальним залишається пріоритетом для РФ, однак ключовим фактором є здатність країни підтримувати ці поставки в умовах ударів по паливній та логістичній інфраструктурі.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні - залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", - сказав Гончар.

Водночас він додав, що окремі перебої з постачанням пального вже фіксуються на деяких ділянках фронту, а в російських інформаційних джерелах з'являються повідомлення про труднощі із заправкою важкої техніки.

Атаки по російських об'єктах в ніч на 8 липня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 8 липня кілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотників. Вибухи, зокрема, лунали в районі Борисоглібська Воронезької області та Саратова.

Вранці 8 липня безпілотники атакували промислову зону російського Нижньокамська в Татарстані. За попередніми даними, під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками займання.

Як повідомляв Главред, підрозділи Сил безпілотних систем України в ніч проти 8 липня уразили дев'ять танкерів російського "тіньового флоту" в Азовському морі. Загалом за останні 72 години під удар потрапило 21 судно, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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