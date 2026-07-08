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Ніколь Кідман опублікувала рідкісне фото своєї дорослої доньки

Олена Кюпелі
8 липня 2026, 12:55
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Ніколь Кідман показала, як виглядала її маленька донька 18 років тому.
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман показала свою дорослу доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Коротко:

  • Як зараз виглядає дочка Кідман
  • З якої нагоди Кідман опублікувала допис

Популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз парою милих архівних фотографій.

Зірка "Мулен Руж" у вівторок опублікувала в Instagram знімки, на яких вона тримає Сандей Роуз у немовлячому віці, а нині модель одягнена в білу сукню.

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Ніколь Кідман ніжно привітала доньку
Ніколь Кідман ніжно привітала доньку / Фото Instagram/nicolekidman

На другому знімку Сандей бігає, одягнувши білі ангельські крила.

"З 18-річчям, мій ангеле, тебе неможливо не любити", - підписала 59-річна Кідман фотографії.

Ніколь Кідман ніжно привітала доньку
Ніколь Кідман ніжно привітала доньку / Фото Instagram/nicolekidman

Багато шанувальників і знаменитостей поспішили привітати підлітка, зокрема Різ Уізерспун, яка написала: "З днем народження, Санні".

У Кідман є донька Сандей та донька Фейт Маргарет, 15 років, від колишнього чоловіка Кіта Урбана, з яким вона розлучилася у вересні після 19 років шлюбу.

Дочка Ніколь Кідман досягла повноліття
Дочка Ніколь Кідман досягла повноліття / Фото Instagram/sundayrose

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала за кордон, продала за копійки свою розкішну квартиру в Маямі, вартість якої обчислюється мільйонами доларів.

Раніше також американський актор Меттью Макконахі, який виховує трьох дітей разом зі своєю дружиною Каміллою, показав свого дорослого сина.

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Про особу: Ніколь Кідман

Ніколь Кідман - австралійська та американська актриса, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Вона має власну зірку на Голлівудській "Алеї слави".

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