Ніколь Кідман опублікувала рідкісне фото своєї дорослої доньки

Коротко:
- Як зараз виглядає дочка Кідман
- З якої нагоди Кідман опублікувала допис
Популярна голлівудська актриса Ніколь Кідман відзначила 18-річчя своєї доньки Сандей Роуз парою милих архівних фотографій.
Зірка "Мулен Руж" у вівторок опублікувала в Instagram знімки, на яких вона тримає Сандей Роуз у немовлячому віці, а нині модель одягнена в білу сукню.
На другому знімку Сандей бігає, одягнувши білі ангельські крила.
"З 18-річчям, мій ангеле, тебе неможливо не любити", - підписала 59-річна Кідман фотографії.
Багато шанувальників і знаменитостей поспішили привітати підлітка, зокрема Різ Уізерспун, яка написала: "З днем народження, Санні".
У Кідман є донька Сандей та донька Фейт Маргарет, 15 років, від колишнього чоловіка Кіта Урбана, з яким вона розлучилася у вересні після 19 років шлюбу.
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Про особу: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська актриса, співачка, продюсерка та посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша актриса з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Вона має власну зірку на Голлівудській "Алеї слави".
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