Кому належав об'єкт, що здетонував у Вишневому - в Генштабі зробили гучну заяву

В Генштабі наголосили, що об'єкт у Вишневому не належить до сфери управління Збройних сил України.

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Вибухи у Вишневому - Генштаб спростував причетність до складу / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київщини

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Об'єкт у Вишневому не належить ЗСУ

Наказ про заборону розташування складів поруч із житловою забудовою чинний

Об'єкт у Вишневому на Київщині, де 6 липня відбулась повторна детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України і не підпорядковується ЗСУ. Про це повідомив в коментарі Українській правді речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України", - заявив він. відео дня

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив, що залишається чинним розпорядження Головнокомандувача Збройних сил України, яке забороняє розміщувати склади боєприпасів та інші подібні об'єкти поблизу житлової забудови й місць перебування цивільного населення.

Він також наголосив, що Збройні сили України й надалі забезпечують захист мирних жителів та висловлюють співчуття цивільним, які постраждали внаслідок трагедії, спричиненої російським ракетним ударом.

Коли може відбутись новий масований удар РФ по Україні - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко припустив, що нові російські атаки можуть відбутися вже найближчими днями, однак їхній масштаб, імовірно, буде меншим, ніж під час ударів 2 та 6 липня.

За його словами, інтенсивність подальших обстрілів залежить від того, скільки часу російським військам знадобиться для відновлення своїх ударних можливостей після попередніх атак. Саме цей фактор, на думку експерта, стримує можливість проведення масштабніших операцій.

Коваленко зазначив, що останній масований удар уже був менш потужним за кількістю застосованих засобів ураження порівняно з атакою 2 липня. Він також вважає, що якщо наступний обстріл відбудеться через добу або дві, то він буде ще менш інтенсивним, оскільки російські війська не встигнуть провести технічне обслуговування авіації, перезарядити пускові установки та підготувати нові польотні завдання.

"Тому, якщо такий удар і відбудеться, він буде ще більш обмеженим за масштабом. Але заради підтримання атмосфери паніки й терору РФ може піти на це", - наголосив Коваленко.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про наслідки удару по Києву. Ткаченко зазначив, що є прильоти по будинках і зафіксовано загиблих та поранених. За даними, унаслідок атаки повідомлено про 7 загиблих і 24 поранених, серед госпіталізованих двоє дітей та тривають пошуково-рятувальні роботи.

Місцева влада у Вишневому закликала мешканців не виходити на вулицю через підвищену небезпеку. У зверненні громади йшлося про загрозу повторної детонації та прохання залишатися в укриттях. Територію навколо місця влучання оточила поліція, розпочалася організована евакуація мешканців.

Президент Володимир Зеленський повідомив про ситуацію у Вишневому після масованого удару. Він зазначив, що сталася вторинна детонація і триває рятувальна операція за участю МВС. За даними, внаслідок ударів загинули 22 особи, майже 90 отримали поранення, і близько 300 приватних будинків залишилися без газопостачання.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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