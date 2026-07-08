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"Це непросто": Висоцька порушила мовчання про прийомну дочку

Христина Трохимчук
8 липня 2026, 14:04
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Юлія Висоцька раніше повідомила, що усиновила дитину.
Юлія Висоцька - прийомна дочка
Юлія Висоцька - прийомна дочка / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Юлія Висоцька розповіла про прийомну дочку
  • З якими труднощами вона зіткнулася

Російська телеведуча Юлія Висоцька, яка прославилася своїми кулінарними шоу та чоловіком-пенсіонером Андрієм Кончаловським, розповіла про труднощі батьківства. Вона зізналася російським ЗМІ, що виховання прийомної доньки не стало для неї легким завданням.

Дівчинку взяли в сім’ю, коли їй було всього дев’ять днів від народження. За словами Висоцької, статус і вік матері не мають значення, коли йдеться про щоденний виклик, який однаковий для будь-якої людини.

відео дня
Юлія Висоцька з чоловіком
Висоцька та Кончаловський стали прийомними батьками / фото: АГН Москва

"Справа не в тому, молода мама чи не дуже, не в тому, скільки років твоїм дітям. А в тому, що твої рідні та близькі завжди потребують тебе, як і ти їх. І це виклик як для публічних, так і для непублічних людей", - зазначила зірка.

Головною ж складністю Висоцька назвала вміння правильно розподіляти сили та зберігати внутрішній ресурс, щоб дарувати тепло й радість своїй родині, навіть коли це вимагає колосальних внутрішніх зусиль.

Юлія Висоцька
Юлія Висоцька про батьківство / фото: edimdoma.ru

"Потрібно розподіляти сили так, щоб їх вистачало на те, щоб робити речі, нехай, можливо, й необов’язкові, але які приносять радість твоїм рідним. Це непросто, це вимагає зусиль, але будь-які людські стосунки вимагають зусиль, не лише з маленькою дитиною", - підсумувала Юлія.

Юлія Висоцька - діти

У Юлії Висоцької та Андрія Кончаловського також є двоє спільних дітей - 27-річна Марія та 22-річний Петро. Старша донька Маша вже 12 років перебуває в комі. У 2013 році у Франції вона потрапила в страшну автомобільну аварію, в якій отримала важку черепно-мозкову травму. Тоді лікарі радили батькам відключити дівчинку від апаратів життєзабезпечення, однак вони категорично відмовилися.

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Раніше Главред повідомляв, що популярний актор Андрій Фединчик відверто розповів про труднощі, з якими стикається його син під час навчання. За зізнанням зіркового батька, хлопчик росте надзвичайно активним і постійно пустує на уроках.

Також Вікторія Білан-Ращук раптово опинилася на лікарняному ліжку. Трохи пізніше артистка повторно опублікувала допис, аби підбадьорити й заспокоїти схвильованих фанатів. На нових кадрах можна побачити, що ліва нога знаменитості щільно обмотана щільним медичним бинтом.

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Про персону: Юлія Висоцька

Юлія Висоцька - російська та білоруська актриса театру і кіно, письменниця, телеведуча та рестораторка. Заслужена артистка Росії. Лауреат премій "Золотий орел", "ТЕФІ" та "Ніка". Як актриса найбільш відома за ролями у фільмах свого чоловіка Андрія Кончаловського.

Вона також тривалий час знімала авторську програму про кулінарію. Згодом багато роликів із цієї програми стали мемами.

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