"Проблеми з поведінкою": Федінчик відверто розповів про труднощі із сином

Ви дізнаєтеся:
- Андрій Федінчик розповів про труднощі з сином
- Що відбувається з сином актора в школі
Популярний український актор Андрій Федінчик відверто розповів про проблеми, які виникають у його сина в школі. За словами знаменитості в інтерв’ю РБК-Україна Life, хлопчик росте справжнім бешкетником.
Федінчик розповів, що його дитина дуже гіперактивна, і це часто заважає їй зосередитися на заняттях. Незважаючи на те, що Андрій навчається непогано, йому іноді роблять зауваження щодо поведінки.
"Є певні проблеми з поведінкою, але це теж нормально для хлопчика. І це, звичайно, іноді шокує. Минає тиждень, а в нього такий різкий стрибок, що він змінюється дуже кардинально. І ти дивишся й думаєш: ой, як швидко летить час", - зізнався Андрій.
Через поведінку на уроках сина актора вже відсторонювали від занять і повідомляли про це батькам. Знаменитість зізнався, що його поки що не викликали до школи, але він намагається вплинути на Андрія виховними розмовами.
"Звісно, я йому пояснюю. Я розумію, що це дитяча енергія, яку потрібно кудись спрямовувати. Я просто пояснюю, що потрібно робити це на перерві, а не під час уроку, бо він заважає не тільки собі, а й іншим дітям. Він це розуміє", - заявив Федінчик.
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Про персону: Андрій Федінчик
Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021).
Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство та юність провів у Житомирі.
Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно та телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Круті 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі
Андрій Фединчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.
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