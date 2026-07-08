"Проблеми з поведінкою": Федінчик відверто розповів про труднощі із сином

Актор розповів, чому у школі незадоволені поведінкою його сина.

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Андрій Федінчик про сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Федінчик

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Андрій Федінчик розповів про труднощі з сином

Що відбувається з сином актора в школі

Популярний український актор Андрій Федінчик відверто розповів про проблеми, які виникають у його сина в школі. За словами знаменитості в інтерв’ю РБК-Україна Life, хлопчик росте справжнім бешкетником.

Федінчик розповів, що його дитина дуже гіперактивна, і це часто заважає їй зосередитися на заняттях. Незважаючи на те, що Андрій навчається непогано, йому іноді роблять зауваження щодо поведінки.

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Андрій Федінчик - син Андрій / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"Є певні проблеми з поведінкою, але це теж нормально для хлопчика. І це, звичайно, іноді шокує. Минає тиждень, а в нього такий різкий стрибок, що він змінюється дуже кардинально. І ти дивишся й думаєш: ой, як швидко летить час", - зізнався Андрій.

Через поведінку на уроках сина актора вже відсторонювали від занять і повідомляли про це батькам. Знаменитість зізнався, що його поки що не викликали до школи, але він намагається вплинути на Андрія виховними розмовами.

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко з сином / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

"Звісно, я йому пояснюю. Я розумію, що це дитяча енергія, яку потрібно кудись спрямовувати. Я просто пояснюю, що потрібно робити це на перерві, а не під час уроку, бо він заважає не тільки собі, а й іншим дітям. Він це розуміє", - заявив Федінчик.

Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Федінчик Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021). Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство та юність провів у Житомирі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно та телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Круті 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі Андрій Фединчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

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