Макконахі показав свого дорослого сина-красеня

Популярний голлівудський актор показав свого сина та зворушливо звернувся до нього.

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Меттью Макконахі привітав свого дорослого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/officiallymcconaughey

Коротко:

Як виглядає син Макконахі

З якої нагоди актор показав фото

Американський актор Меттью Макконахі, який виховує трьох дітей разом зі своєю дружиною Каміллою, показав свого дорослого сина.

На своїй сторінці в Instagram він зворушливо привітав сина з його 18-річчям. "Ось це справжній друг! Насолоджуйся своєю новою свободою і користуйся нею сповна", - написав він.

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Синові Макконагі виповнилося 18 років / Фото Instagram/officiallymcconaughey

Як відомо, пара виховує трьох дітей: доньку Алвес Макконагі (16 років), синів Леві Алвес Макконагі (18 років) і Лівінгстон Алвес Макконагі (14 років).

Раніше вони вже публікували фото, на яких вони відвідали захід усією родиною.

Макконагі з дружиною з'явилися на власному публічному заході / Фото Instagram/camilamcconaughey

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Про особу: Меттью Макконахі Меттью Макконахі - американський актор і продюсер. Спочатку зарекомендував себе як актор, переважно, комедійного амплуа, у другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, отримавши низку нагород і позитивних відгуків від кінопреси за фільми "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар" та "Джентльмени", повідомляє Вікіпедія.

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