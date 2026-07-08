Макконахі показав свого дорослого сина-красеня

Коротко:
- Як виглядає син Макконахі
- З якої нагоди актор показав фото
Американський актор Меттью Макконахі, який виховує трьох дітей разом зі своєю дружиною Каміллою, показав свого дорослого сина.
На своїй сторінці в Instagram він зворушливо привітав сина з його 18-річчям. "Ось це справжній друг! Насолоджуйся своєю новою свободою і користуйся нею сповна", - написав він.
Як відомо, пара виховує трьох дітей: доньку Алвес Макконагі (16 років), синів Леві Алвес Макконагі (18 років) і Лівінгстон Алвес Макконагі (14 років).
Раніше вони вже публікували фото, на яких вони відвідали захід усією родиною.
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Про особу: Меттью Макконахі
Меттью Макконахі - американський актор і продюсер. Спочатку зарекомендував себе як актор, переважно, комедійного амплуа, у другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, отримавши низку нагород і позитивних відгуків від кінопреси за фільми "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар" та "Джентльмени", повідомляє Вікіпедія.
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