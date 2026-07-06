РФ масовано вдарила по Києву: є прильоти по будинках, загиблі та багато поранених

Дарницький район столиці зазнав найбільшого удару.

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Що відомо про наслідки удару по Києву 6 липня / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Внаслідок удару по Києву вже відомо про 7 загиблих та 24 поранених

Серед госпіталізованих - двоє маленьких дітей

Найважчі руйнування зазнав Дарницький район

Російська атака на столицю у ніч на понеділок, 6 липня, призвела до значних руйнувань у кількох районах міста. За останніми даними від начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, кількість постраждалих киян зросладо 24 осіб.

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітники ДСНС деблокували з-під завалів тіла ще двох загиблих. Таким чином, загальна кількість жертв цієї атаки вже збільшилася до 7 людей.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив інформацію щодо медичної допомоги постраждалим. За його даними, 14 осіб із 24 поранених були терміново госпіталізовані до столичних лікарень. Серед тих, хто перебуває під наглядом медиків - двоє дітей віком 7 та 8 років.

Ситуація в районах столиці: де руйнування найважчі

Дарницький район зазнав найбільшого удару. Тут зафіксовано два критичні осередки:

Внаслідок влучання уламків у 25-поверховий будинок (на рівні 4-го поверху) виявилися заблокованими мешканці верхніх поверхів. Рятувальникам уже вдалося вивести з пастки 22 людини, проте саме тут під завалами виявили двох загиблих. Операція з порятунку триває.

У іншому, 30-поверховому хмарочосі району, спалахнула пожежа на 23-му та 24-му поверхах. Наразі проводиться екстрена евакуація людей.

Подільський район: уламки снарядів пошкодили 21-поверховий житловий будинок. Зафіксовано часткове руйнування будівельних конструкцій між 3-м та 4-м поверхами.

Оболонський район: атака спричинила масштабне загоряння складського приміщення та ще одного об'єкта. Окрім цього, зафіксовано прильоти по території нежитлової забудови.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки пожеж та руйнувань. Інформація щодо масштабів пошкоджень та кількості постраждалих безперервно уточнюється.

Як часто РФ може масовано атакувати Україну

Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що у росіян є можливості завдавати масованих ракетних ударів з перервою на підготовку у 7-10 днів.

За його словами, українцям потрібно регулярно реагувати на повітряні тривоги.

"Можливості для повітряного терору у Путіна, на жаль, залишаються. Але, як бачимо, він може вичікувати тиждень-два і завдавати їх тоді, коли йому це буде конче потрібно. Балістика - це показовий інструмент, і він у нього поки є. Спроможності є, щоб завдавати ударів раз на 10 днів, або навіть 7 днів. Тому варто реагувати на повітряні тривоги", - наголосив він.

Атака на Київ - що передувало

Нагадаємо, у Києві в ніч на 6 липня пролунали потужні вибухи. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, а міська влада закликала мешканців не залишати укриттів через загрозу балістичного удару.

Моніторингові канали також попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

Зазначимо, що Президент Володимир Зеленський під час звернення заявив про можливу нову атаку на західні регіони. За його словами, передислокація Ту-95МС вказує на ймовірну ціль на заході країни та вимагає підвищеної готовності громадян і профільних служб.

Як раніше повідомляв "Главред", моніторинговий канал "ЄРадар" висловив свою позицію щодо передислокації стратегічної авіації. Він звернув увагу на складні ракетні підльоти до міст і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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