Один із найгірших обстрілів: ППО не збила жодної балістики та 'Циркона' - Ваньок

Ворог завдав комбінованого удару по Києву 419 засобами повітряного нападу, з яких вдалося збити 363 цілі.

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Наймасованіший удар по Києву: Росія випустила 419 ракет і дронів / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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РФ атакувала Україну 419 ракетами й дронами

Збито або подавлено 363 цілі

Влучання зафіксовано у 34 локаціях

У ніч на 6 липня Росія завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за весь час повномасштабної війни, головною ціллю якого став Київ. Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет різних типів і 351 ударний безпілотник, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Серед застосованого озброєння - 6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон"/"Онікс", запущених із Курської області, 23 балістичні ракети "Іскандер-М/С-400" з Брянської, Орловської та Курської областей, а також 33 крилаті ракети Х-101 з Вологодської області та 6 ракет "Калібр" з Новоросійська.

Основну масу атаки склали 351 ударний дрон типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія", запущені з кількох напрямків на території Росії й тимчасово окупованої Донеччини.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 363 цілі - 37 ракет і 326 безпілотників, серед них 31 крилату ракету Х-101 та 6 ракет "Калібр".

Попри це, зафіксовано влучання 29 балістичних, зокрема протикорабельних, ракет та 18 ударних дронів на 34 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА ще на 16 територіях. На момент публікації даних атака тривала, у повітряному просторі залишалися кілька ударних дронів.

"Жодної збитої балістики"

Ця атака стала однією з найважчих за весь час повномасштабної війни. За словами автора Telegram-каналу "Николаевский Ванёк", під час нічного обстрілу жодну балістичну ракету чи ракету типу Циркон збити не вдалося.

"Один із найгірших обстрілів на моїй пам'яті був сьогодні вночі, не збито жодної балістики або Циркона", - написав автор каналу.

Він звернув увагу на закономірність, яку він спостерігає в останніх масованих обстрілах, пов'язуючи інтенсивність застосування балістичних ракет із публічними заявами про перемовини щодо завершення війни.

"Чим більше в нас говорять про те, як ми хочемо миру і/або зустрічі щодо миру, тим більше балістики використовують під час масованих обстрілів. Повна дурня, а не тенденція", - зазначив він.

Звідки та якими ракетами РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Києву - що відомо

Як писав Главред, російська атака на Київ у ніч на 6 липня спричинила масштабні руйнування та нові жертви. За даними міської військової адміністрації, кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед них двоє дітей. Під час рятувальних робіт ДСНС знайшли ще двох загиблих, і загальна кількість жертв тепер становить сім людей.

Найбільше постраждав Дарницький район. У 25‑поверховому будинку уламки пошкодили четвертий поверх, заблокувавши мешканців верхніх рівнів. Рятувальники вже вивели з пастки 22 людини, але саме тут під завалами знайшли двох загиблих. У сусідньому хмарочосі спалахнула пожежа на верхніх поверхах, триває евакуація мешканців.

У Подільському районі уламки пошкодили 21‑поверховий будинок, а в Оболонському виникли масштабні пожежі на складах та нежитлових об’єктах. Екстрені служби працюють безперервно, ліквідовуючи наслідки ударів і уточнюючи дані про масштаби руйнувань та кількість постраждалих.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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